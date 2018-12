Horb a. N. Mehr als 50 Wünsche werden erfüllt

Horb. Seit zwölf Jahren gibt es inzwischen den "Real-Wunschbaum" und nicht nur die Kinder, die ihre Wünsche an den Plastikbaum hängen dürfen, freuen sich über diese tolle Idee.

"In diesem Jahr haben schon lange bevor wir den Baum aufgestellt haben, Kunden nachgefragt, wann die Aktion startet, denn sie würden auch in diesem Jahre gerne wieder einem Kind eine Freude zu Weihnachten machen", berichtete die Teamleiterin Verwaltung, Karin Rottenburger. Zusammen mit ihrer stellvertretenden Geschäftsleiterin Margot Knöpfle überreichte sie Weihnachtspräsente, die alle Martina Brendle, als Gehilfin vom Christkind, in den vergangenen Tagen gepackt hatte, an die Horber Caritas-Mitarbeiterinnen Sieglinde Falk und Melanie Münch, die in Horb ihr freiwilliges soziales Jahr absolviert, übergeben. Es waren jedoch keine gewöhnlichen Päckchen, sondern in den weihnachtlich bunten Glitzerpapieren steckten lauter erfüllte Kinderwünsche.

35 Wunschzettel wurden auch in diesem Jahr wieder von der Marktleitung des Horber Verbrauchermarktes über den Umweg Tafelladen an Kinder aus bedürftigen Familien verteilt. Die Kinder schrieben ihre Wünsche dann auf diese Zettel und hängten sie im Eingangsbereich des Horber Real-Marktes an den Wunschbaum. Und dort konnten sie dann von freundlichen Menschen vom Baum genommen werden, die die Kinderwünsche erfüllten. Die abgegeben Geschenke können nun von den Kindern im Begegnungshaus Paradios in der Neckarstraße abgeholt werden.