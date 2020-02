Horb a. N. Mega-Projekt Hochbrücke liegt im Plan

Dies sagte Erik Lang, stellvertretender Leiter des Referats Süd der Straßenbauverwaltung im Regierungspräsidium Karlsruhe, am Dienstag in einer Pressekonferenz in Freudenstadt. Vor Baubeginn müsse jedoch die Alte Nordstetter Steige saniert werden, damit es eine Ausweichstrecke für ÖPNV und Rettungsdienste während der zweijährigen Vollsperrung der B 32 gibt. Die Steige müsse davor ertüchtigt werden, was Sache der Stadt Horb sei. "Die kann man so nicht lassen", sagte Lang zum jetzigen Zustand.