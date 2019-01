Horb a. N. Meeresmotive: Schüler gestalten Lehrerauto

In Partnerarbeit wurde zunächst die Lehrperson interviewt, und anschließend wurden Ideen gesammelt. Als feststand, dass der Fokus des Cardesigns auf der Unterwasser-welt liegen soll, da Knobloch auch Tauchlehrer ist, galt es, erste Skizzen zu erstellen und diese Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Mit einer speziellen Software wurden abschließend Fotos vom Autos so bearbeitet, dass es so aussieht, als ob es bereits mit zahlreichen Schildkröten, Haien oder Schwertwalen lackiert ist.