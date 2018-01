Horb a. N. Medien, Kunst und eine Stadtrundfahrt

H orb. Ein Wermutstropfen gibt es in diesem Jahr allerdings, so wird es im historischen Gasthaus Buß, die seit Jahren beliebten bunten Nachmittage nicht mehr geben. Der Grund ist bekannt: Mit dem "Morgenland" wird dort ein neues Restaurant eröffnet (wir berichteten). Daher ist man für den Herbst noch auf der Suche nach einer althistorischen Gaststätte, wo ein zünftiger Herbstnachmittag veranstaltet werden kann. Auch werden sich durch die Lage der Feiertage in diesem Jahr die Tage zeitlich etwas verschieben.

Beginnen werden die Seniorentage traditionell mit dem Eröffnungsgottesdienst in der evangelischen Johannes-Kirche am Dienstag, 10. April, durch Pfarrer Michael Keller sowie einem Chor. Anschließend ist ein zweites Frühstück im evangelischen Gemeindehaus, mit einer Vorstellung des Projektes "Mein Sekretär" der Raiba Horb. Nachmittags ist dann im Steinhaus die beliebte Modenschau der Horber Mode- und Schuhhäuser.

Am Freitag, 11. Mai ist ein Tagesausflug nach Rottweil zum Thyssen-Krupp-Testturm mit geführter Besichtigung, Danach geht es nach Schömberg an den Stausee zum Mittagessen, nachmittags besuchen die Senioren die Wallfahrtskirche auf dem Palmbühl mit Andacht.