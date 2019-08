Horb a. N. Mayk Herzog rebelliert im Bauhof

Diese uns vorliegende Information bestätigt die Stadtverwaltung auf Anfrage. Die Stadt berichtet, wie es dann weiterging: "Von den Mitarbeitern des Bauhofes wurde er (Herzog, Anm.d.Red.) nach Rücksprache mit Bürgermeister Zimmermann darauf hingewiesen, dass die Aushändigung der rückgebauten Gegenstände erst nach Begleichung der im Zuge des Rückbaus entstandenen Kosten erfolgen können, worauf der Eigentümer unautorisierter Weise sich mit seinem Auto durch das betriebsbedingt offenstehende Tor Zutritt zum Bauhofgelände verschaffte."

Herzog entfernt sich zu Fuß

Die Stadt rief daraufhin die Polizei. Doch als diese kam, war von Herzog keine Spur mehr. Allerdings: Das Fahrzeug, mit dem er gekommen war, stand immer noch im Torbereich des Bauhofs. Die Stadt reagierte: "Um zu verhindern, dass ohne Begleichung der entstandenen Kosten durch die Ersatzvornahme die abgebaute Skulptur wegtransportiert wird, wurde das Eingangstor geschlossen. Der Eigentümer der Skulptur hatte sich zu diesem Zeitpunkt zu Fuß entfernt."

Herzog hatte allerdings das Fahrzeug schon beladen. "Zusammen mit der Polizei wurde durch die Heckscheibe des verschlossenen Fahrzeugs ein vom Bauhofgelände widerrechtlich entfernter Sockel, der zur Skulptur gehört, erkannt", berichtet der Stadtsprecher.

Fahrzeug nicht abgeholt

Nach Rücksprache mit der Polizei und dem juristischen Vertreter der Stadt sei beschlossen worden, "Herrn Herzog im Zuge der Abholung des Kraftfahrzeuges die Möglichkeit zu bieten, den entwendeten Gegenstand wieder herauszugeben". Das Fahrzeug sei solange "gegen unkontrolliertes Entfernen" gesichert worden.

So befindet sich im Bauhof nun nicht nur der "Schwan", sondern auch ein Fahrzeug, in dem sich der Sockel befindet. "Mit Schreiben vom 27. August wurde der Fahrzeugeigentümer gebeten, sein Kraftfahrzeug zu den üblichen Öffnungszeiten vom Betriebsgelände des Bauhofes zu entfernen. Hierfür wurde eine angemessene Frist eingeräumt." Diese sei am Freitag ausgelaufen.

Doch dabei wird es nicht bleiben: " Zudem ist eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und widerrechtlicher Aneignung eines Gegenstandes in Vorbereitung", so der Stadtsprecher.