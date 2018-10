Horb a. N. Mathematik-Ass mit Forschergeist

Horb. Neumann hob in seiner Laudatio das besondere Engagement seines Kollegen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich der Schule des Martin-Gerbert-Gymnasiums hervor.

Armin Stuirbrink kam 1983 mit den Fächern Mathematik und Physik an die Schule. Genauso engagiert wie im Unterricht seiner Fächer brachte er sich im außerunterrichtlichen Bereich ein, teilt das MGG mit. So wurde er zu Beginn seiner Zeit am Gymnasium sofort zum Verbindungslehrer gewählt. Später arbeitete er in der Schulkonferenz mit und war Vertreter des Kollegiums im örtlichen Personalrat. Als Oberstufenberater und Systembetreuer unterstützte er seine Schule im Bereich der Verwaltung.

In seinen Fächern erprobt er bis heute neue didaktische Ideen und entwickelt diese weiter. So erarbeitete und testete er ein Konzept für das neue Fach Naturphänomene, lange bevor es offiziell als Unterrichtsfach eingeführt wurde. Auch arbeitete er sich in die Astronomie ein und führte zahlreiche Kurse und Arbeitsgemeinschaften mit eindrucksvollen Beobachtungsabenden am Fernrohr durch. Deshalb erstaunt es nicht, dass er zum Fachberater Physik beim Regierungspräsidium Karlsruhe ernannt wurde und als Studiendirektor nach wie vor zahlreiche regionale Fortbildungen konzipiert und durchführt sowie regelmäßig bei der Erstellung von Abituraufgaben mitwirkt. Außerdem ist er seit vielen Jahren als Ausbildungslehrer zusammen mit einem Kollegen für die Betreuung der Praktikanten am MGG zuständig.