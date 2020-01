Horb a. N. Masken wieder traditionell abgestaubt

Hofmarschall Daniel Wagner widmete sich in seiner Ansprach dann den lokalen Themen, und da zu allererst dem Hochbrückenbau. "Viele Staus gibt es in den nächsten Jahren / Um die Großbaustelle zu umfahren / Ob in Mühlen, Isenburg oder Nordstett / finden sie es nicht so nett." Was die Bauzeit angeht, ist sich der Hofmarschall sicher: "Auch ich bin heut’ schon sehr gespannt, wann zerschnitten wird zur Eröffnung das rote Band."

Dass es bei der Kommunalwahl die eine oder andere Überraschung gab, blieb den Narren freilich nicht verborgen: "Ein neuer Gemeinderat wurde gewählt / auch hier man auf die Jugend zählt / Viele trauen dem Gremium einiges zu / Federn lassen musste die CDU / Auch die FW-Fraktion wurde kleiner / Geglaubt hat es vorher keiner / Die Bürger sollen im Mittelpunkt jetzt stehn / Was dabei raus kommt, werden wir seh’n."

Masken abgestaubt

Auch die Horber Missgeschicke des vergangenen Jahres wurden gestreift: "Nix mit Ruhe im Wald und Swingerclub, Da-Vinci-Café bei Fahrschule Hug, Gelbwesten und Lotzerhaus, die Themen gingen niemals aus."

Dann wurde es ernst, die Maskenverteilung stand an. Narrenrat Peter "Lego" Renz nahm alsdann zwei obligatorische Zwetschgenwasser zu sich, hauchte eine Maske an und wischte kräftig mit dem Staubwedel.

Dann wurden die Masken an die Maskenträger der Kropfer, Hexen, Stäpfeleshopser, Stoibrecher, Turmschurken und Schantle verteilt, und man sah, wie es dem einen oder anderen Narren warm ums Herz wurde.

Grafenpaar gibt Vorschau

Das Grafenpaar gab in gereimter Form eine Vorschau aufs kommende närrische Geschehen, zum Beispiel den Eröffnungsball, den die Gräfin beschreibt: "Bei Sintflut, Stausee, Strandexpress, Horb geht unter, SOS. Tauchen wir ab in die Unterwasserwelt, weil’s uns bei den Fischen sehr gefällt."

Der Graf fügt hinzu: "Ja, auch überm Wasser gibt es Themen / Kommt alle, dann könnt ihr es sehen / Beim Videodreh war ich ja live dabei / und ich kann sagen, bei dieser Filmerei / ließen es die Akteure richtig krachen / Da gibt es einiges zu lachen."