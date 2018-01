Horb a. N. Marmorwerk: Auch in Zukunft Partys mit Alkohol

Dass eine dieser Partys im vergangenen Jahr medial für etwas Aufregung sorgte, sieht die Vorstandschaft des Vereins eher locker. "Die drei Jungs, die sich daneben benommen haben, kamen schon stark alkoholisiert hier an. Man stellte sie zur Rede, sie machten Rabatz und dann holte man, verantwortungsbewusst wie man ist, die Polizei dazu", so die völlig unaufgeregte Rückbetrachtung der Vorsitzenden. "Wir werden auch in Zukunft Party mit Alkoholausschank machen", war die klare Ausrichtung für 2018. "Solange bei jeder Kindergarteneinweihung vorher ein Sektempfang stattfindet, trinken wir hier auch Alkohol. Alkohol ist in der Gesellschaft Realität und wir werden uns dieser Realität stellen."

Nur habe man von Vereinsseite aus diesem Vorfall gelernt. Man denke über ein neues Konzept für die Party nach. Mit Security, unterschiedlichen Armbändeln und Alkohol nur noch in Maßen sollen bessere Kontrollmöglichkeiten eingeführt werden. Ein fertiges Konzept steht jedoch noch nicht. "Auf jeden Fall werden wir unsere Party wesentlich professioneller ausgestalten. Die Rahmenbedingungen werden wir in einer unseren nächsten Sitzungen festzurren", versprach die Vorsitzende.

Mit Blick in die Zukunft stellte sie die Wiederbelebung der "Marmorwerk Academy" durch Holger Zimmermann in Aussicht. "Hier wollen wir junge Leute mit Projektmanagement-Kursen und weiteren Angeboten zu besserer außerschulischer Bildung verhelfen." Markus Guse, Chef des Horber Jugendreferats und zweiter Vorsitzender des Vereins, sah gerade im außerschulischen Bildungsangebot eine wichtige Aufgabe des Vereins. Dazu passt auch die Überlegung, dass man in Kooperation mit der Berufsschule eventuell für die Abi-Jahrgänge einen Stammtisch anbieten möchte und zudem in Kooperation mit dem Stadtschülerrat etwas auf die Beine stellt.

"Wir haben viele Ideen und der Kopf ist rund, damit die Ideen auch in alle Richtungen gehen können", stellte Viviane Weschenmoser fest, die sagte: "2016 ging einiges, 2017 vieles und 2018 legen wir noch eine Schippe drauf."

Etwas auf den Boden der Tatsachen holte der Nordstetter Steuerberater Tillmann Stroh, der gleichzeitig auch Vorstand von Haus- und Grund ist, seine jungen Mitstreiter mit seinem Kassenbericht zurück.

In beiden Geschäftsbereichen musste man auf Rücklagen zurückgreifen. Insgesamt legte man, überwiegend den Sanierungsaufgaben geschuldet, 4500 Euro drauf.

Bei den turnusmäßigen Wahlen verabschiedete man Attila Gürmbey nach fast 20 Jahren aus seinem Beisitzer-Amt. Ihm folgte Daniel Schellhammer. Julius Steiglechner vervollständigt das Beisitzergremium. Obwohl er der Meinung ist, dass ruhig auch Jüngere die Kasse führen könnten, ließ sich Tillmann Stroh für weitere zwei Jahre für das Amt des Kassierers gewinnen.