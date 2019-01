Horb a. N. Markt auf Mühlwiesen kommt nicht

Dadurch, dass diese nicht bereit war, ein Teil ihres Besitzes zu veräußern, hätte die Unternehmerfamilie Walz keine direkte Verkehrsanbindung zu dem geplanten Projekt realisieren können und hätte exorbitante Baukosten in ein Straßenprojekt stecken müssen, die kaufmännisch nicht darstellbar waren.

Alternativplanung im Telekomgebäude im Steigle ins Auge gefasst

Aber wie heißt es so schön: Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Das geschah in Form des ehemaligen Telekom-Areals im Gewann Steigle auf dem Horber Hohenberg. "Diese Immobilie kam plötzlich ins Gespräch", erklärt Thomas Walz am Telefon, "und wir sind derzeit wegen der eventuellen Übernahmemodalitäten in Verhandlung." Konkrete Absprachen gäbe es bislang keine, meint Walz abschließend, doch sei man guten Mutes, dass man mit dem Projekt "Mühlenladen" auf den Hohenberg ziehen könne.

Ob man dann am Firmenstandort Altheim weiterhin den bisherigen Laden betreiben könne, das sei aber noch nicht klar, "denn ob sich eine Doppelstruktur lohnt, das wissen wir noch nicht."