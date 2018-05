Horb-Bildechingen. Die traditionelle feierliche Maiandacht des Bildechinger Kirchenchors am vergangenen Sonntag bescherte dem Veranstalter eine bis auf den letzten Platz besetzte Wallfahrtskirche. Auch etliche auswärtige Besucher mochten wohl der von Weihbischof a.D. Johannes Kreidler gehaltenen Andacht beiwohnen, welche mit dem Chorlied "Gruß des Engels" und dem "Maria Maienkönigen" mit der Gemeinde eingeleitet wurde. In seiner sehr beeindruckenden Ansprache ging er auf die frühere Bedeutung der Bildechinger Wallfahrt "zur Muttergottes" ein, brachte auch das damit verbundene Wir-Gefühl zur Sprache und spannte dabei den Bogen zur diesjährigen 1250-Jahr-Feier des Ortes. Mit "Ave verum corpus" zum eucharistischen Segen und dem Schlusslied "Ave Glöcklein" rundete der Chor die "Jubiläums-Maiandacht" ab und lud zum ebenfalls schon traditionellen gemütlichen Zusammensein bei Maibowle und Gebäck in die Zehntscheuer ein. Chorvorsitzender Otto Holderried bedankte sich bei Kreidler mit einem kleinen Präsent für den Besuch und die "erfrischende" Ansprache, welche im Nachhinein mit einem herzlichen Applaus bedacht wurde.