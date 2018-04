Horb a. N. Männerchor und Damenband

Die Damenband "Manon und Co." aus Stuttgar spielt am Freitag, 15. Juni. Beginn ist um 20 Uhr, der Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es ist keine Platzreservierung möglich. "Manon und Co." spielen gehobene Salonmusik, Swing, Jazz, Evergreens, Rock und Pop. "Jimi Hendrix, Stevie Wonder und Abba: Allein an der Musikauswahl merkt man schon, dass es sich bei der Frauenband nicht um ein gewöhnliches Streichquartett handelt", teilen die Veranstalter mit. "Die Frage ist, was man auf Streichinstrumenten noch alles spielen kann außer Mozart und Beethoven", sagt Bandleaderin Petra-Manon Hirzel. Der Eintritt kostet 15 Euro (Abendkasse 17 Euro).

Die "Wild Voices" treten am Samstag, 16. Juni, auf. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Wurzeln der "Wild Voices" liegen im 1991 gegründeten Burschenchor des Männergesangsvereins "Liederkranz" Weitingen. Von den damals zwölf jungen Sängern entwickelte sich in Eigenregie und unter Führung von Tobias Schweizer die Gruppe "die jungen Wilden". Zu hören gibt es eine Mischung aus ernstem und parodierenden Gesang in englischer und deutscher Sprache (inklusive Kölner, schwäbischer und alpenländischer Mundart). Der Eintritt kostet zwölf Euro (Abendkasse 14 Euro).

Karten gibt es bei der Raiffeisenbank Horb (auch in Dettingen). Die Veranstalter informieren zudem, dass an der Ruine direkt nicht geparkt werden kann. Parkplätze werden ausgewiesen.