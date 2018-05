Horb a. N. Mädchen erlebten Technik hautnah

Horb. Das abwechslungsreiche Programm bot dabei die Möglichkeit, mit dem typischen Vorurteil aufzuräumen, dass technische Studiengänge eher etwas für Männer sind, teilt der Campus mit. "Denn gerade junge Frauen bringen oft viel Kreativität und den etwas anderen Blick mit, der sehr gefragt ist, wenn es darum geht Ingenieursaufgaben nachzugehen."

Nach der Begrüßung und einer allgemeinen Einführung ging es für die Mädchen im Alter zwischen zehn und fünfzehn Jahren in die einzelnen Workshops, für die sie sich im Vorfeld angemeldet hatten. Dort wurde gebastelt, gelötet und programmiert, wobei jede Menge Fingerspitzengefühl gefragt war. Mit Hilfe von Drähten und Kabeln wurde ein Teelicht zum Leuchten gebracht. Eine andere Gruppe programmierte ihren "Traummann" – einen Roboter, dem sie das Laufen und Sprechen mit Hilfe bestimmter Programmierschritte beibrachten. Programmiert wurde auch in einer anderen Gruppe. Diese war allerdings in einem Land der virtuellen Ameisen unterwegs und machte sich daran die schnellste, klügste und mutigste Ameise zu programmieren und gegen andere Ameisen in einen Wettbewerb zu schicken.

Wie entsteht aus Kraftstoff Bewegung?