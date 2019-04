Horb a. N. "Madison" eröffnet in Neckarstadt

Menke sieht den Geschäfts-Standort Horb positiv. "Wir finden, Horb hat auf alle Fälle viel Potenzial. Wir sehen uns auch verpflichtet, die Entwicklung der Innenstadt mitzutragen." Deswegen werde man auch Mitglied bei der City-Initiative "Horb aktiv" werden. "Wir freuen uns auf Horb. Angedacht war bisher, im Herbst zu starten. Aber wenn der Umbau des Gebäudes schneller fertig wird, sind wir auch sehr flexibel und würden auch früher loslegen. Wir benötigen eine Vorbereitungszeit von vier bis sechs Wochen."

In den weiteren Stockwerken entstehen Wohnungen. Im ersten Obergeschoss sind es vier Wohnungen, die eine Größe von 50 Quadratmetern haben. Im zweiten Obergeschoss ist das ebenfalls der Fall, hier kommt ein 23 Quadratmeter großes Appartement dazu. Und im Dachgeschoss entsteht ein Wohngemeinschafts-Bereich mit sieben Zimmern. Dieser ist 240 Quadratmeter groß und verfügt auch über einen Wintergarten und eine Dachterrasse mit Ausblick auf die Neckarstraße. "Der gesamte Wohnbereich in drei Etagen auf zirka 660 Quadratmeter richtet sich nicht nur an Studenten, sondern beispielsweise auch an Berufstätige wie Wochenend-Pendler", erklärt Berner-Haipt. "Mich haben auch schon einige alleinstehende Frauen angerufen, die gerne in der Stadt wohnen und lieber in einer kleineren Wohnung leben möchten."

Übrigens: Die einst im Gemeinderat heiß diskutieren Balkone an der Seite zur Neckarstraße wird es gar nicht geben. "Damals hatten wir ja eine knappe Mehrheit dafür bekommen, doch dann hat uns der Statiker einen Strich durch den Plan gemacht", erzählt Berner-Haipt.