Horb a. N. Lukas Nafz will Europameister werden

Horb-Talheim. Alexander Bruns, Lukas Nafz und Marcel Renz werden für Deutschlands Zimmerer bei der Zimmerer-Europameisterschaft 2018 im Oktober in Luxemburg antreten. Diese Entscheidung fiel nach einem Training der Zimmerer-Nationalmannschaft Anfang August 2018 im Zimmerer-Ausbildungszentrum in Biberach. Die Teamleitung hatte basierend auf dem im Training gebauten Modell sowie der kontinuierlichen Leistungen der einzelnen Teammitglieder ihre Entscheidung getroffen. Teamleiter Roland Bernardi, Holzbauunternehmer aus dem Saarland, gab die Nominierung bekannt. Die Zimmerer-Nationalmannschaft geht als Titelverteidiger ins Rennen. Sie war 2016 zum dritten Mal in Folge Europameister in der Einzel- und Mannschaftswertung geworden.

Zum Zimmerer-EM-Kader gehört dieses Mal auch Lukas Nafz (20) aus Talheim. Nach seiner Ausbildung im Zimmereibetrieb Claus Kübler in Pfalzgrafenweiler ist er als Geselle im Betrieb seiner Familie beschäftigt. "Es ist einfach geil, dass es für mich direkt im Jahr nach der Deutschen Meisterschaft mit dem internationalen Wettbewerb klappt. Es ist zwar eine große Herausforderung, der ich mich aber sehr gerne stelle. Schon jetzt sind die gesammelten Erfahrungen im Team für mich sehr wertvoll." Teamleiter Bernardi begründete die Nominierung durch den "starken Start von Lukas im Team und die sehr schnelle fachliche Weiterentwicklung".

Weitere Mitglieder des Teams sind Alexander Bruns (21) aus Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz und Marcel Renz (22) aus Pfullingen in Baden-Württemberg.