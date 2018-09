Horb a. N. Löschen in der 400-Grad-Hölle

Maier erklärt: "Bei einem Feststoffbrand sind die Temperaturen noch heißer und du stehst voll unter Stress!"

Bewundernswert: Schon am Anfang, als die beiden Feuerwehrmänner Sehne und Weiner sich die Schutzausrüstung angezogen haben und die Masken mit den Atemschutzgeräten übergezogen haben, sieht man, wie ihre Gesichter leicht rot werden. Denn: Selbst in der schattigen Halle fängt man unter den Anzügen an zu schwitzen.

Und zum Aufwärmen geht es erst mal den neuen Übungsturm hoch. Maier: "Da geht es um das Schlauchmanagement. Sie müssen die Schläuche unter Wasser das Treppenhaus hoch bringen. Die sind natürlich ziemlich schwer und können leicht die Treppe wieder runterrutschen. Wenn sie oben sind, muss der Strahl die Pylone unten treffen."

Doch das ist noch längst nicht alles. Ein halbes Stockwerk tiefer muss man nach der Asterei mit den Schläuchen die Drehleiter runter. Danach in die 400-Grad-Flammenhölle in den Brandschutzcontainer.

Dann ist für die beiden die Übung vorbei. Sehne: "Für mich war es das erste Mal im Container. Interessant." Weiner: "Der Brandcontainer ist immer wieder geil!"

Dabei gab es bei den beiden noch ein relativ entspanntes Programm. Bei den nächsten beiden Atemschutzträgern dreht der Ausbilder permanent die Feuer wieder auf – in der Ecke, den berüchtigten "Flash Over" an der Decke und an der Wand. Extreme Saunahitze im Bedienraum, innen Mega-Stress. So viel Stress, dass die beiden im Funk ganz ruhig sind.

Was für ein knallhartes Training. Maier sagt: "Alle Atemschutzträger müssen diese Übungen regelmäßig machen. Nach den Übungen besprechen die Ausbilder mit dem Team deren Vorgehensweise und analysieren das Vorgehen und die Fehler. Bei der diesjährigen Übung geht es nur um die Brandbekämpfung. Dabei sollen die Teilnehmer auch darauf trainiert werden, die Rundumsicht zu verbessern."

Und was war bei den Feuerwehrmännern Sehne und Weiner? Der Ausbilder: "Das hast du selbst im Funk gehört. Die haben in die Mikros geschrien vor Stress. So verstehen weder das Team noch die Einsatzleitung irgendetwas."

Und schon treten die nächsten beiden Feuerwehrmänner an. Insgesamt werden bis Freitag, 21. September, 120 Feuerwehrmänner sich in den Container wagen.

Neben den Horber Feuerwehren (Abteilung Stadt, Ahldorf, Altheim, Bildechingen, Dettingen, Dießener Tal, Grünmettstetten, Mühlen, Nordstetten, Rexingen und Talheim) auch dabei: Empfingen, Eutingen, Alpirsbach und Oberndorf.