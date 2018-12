Horb a. N. Lob für erfolgreiche Zusammenarbeit im Umweltteam

Hor b/Stuttgart. Die katholische Spitalstiftung Horb hat den Umweltpreis in der Kategorie "Preisträger für Non-Profit Organisationen" erhalten. Die Stiftung erhält einen Preisgegenstand in Form eines Acrylglas-Quaders, eine Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von jeweils 10 000 Euro, das wieder in den Umweltschutz im Unternehmen fließen muss.