Horb a. N. Lob für den "kleinen, aber sehr feinen" Verein

Im zweiten Akt ließ Schriftführerin Ute Lipp das Vereinsjahr chronologisch Revue passieren, und Regisseur und Drehbuchschreiber Michael Zerhusen zog ein Resümee zur aktuellen Aufführung. Neben der "Theater-Geschichte", die viel Raum in ihrem Jahresbericht einnahm, erinnerte Ute Lipp an vier wackere Schwaben, die sich bei Nieselregen auf die 1.-Mai-Wanderung begaben, an die Ausschuss- und Sommersitzung im August zwecks Vorbereitung des Bücherflohmarktes beim Nordstetter Dorffest, an die Berthold-Auerbach-Literaturspaziergänge im Juni, August, Oktober 2017 und April 2018, an den KTF-Stammtische immer am letzten Freitag im Monat und an das Winterfest im Januar 2018.

Zerhusen berichtete von zehn Proben zum Stück "Heimat, deine Sterne" und daran, dass ihn das politische Chaos – insbesondere das, das von der SPD angerichtet wurde – immer wieder zu Textanpassungen und Umarbeitungen des Stückes zwang. Klar war man sich im Verein, dass man für 2019 mit einem neuen Stück auftreten möchte. Zerhusen wünschte sich, dass Thomas Grassinger einen zusätzlichen Schwerpunkt auf die Betreuung der Schauspieler legt und dass man eine Person findet, die für die Technik und die Musikeinspielung verantwortlich zeichnet. In diesem Jahr zeigten einige Pannen in diesem Bereich, dass alles live war, was die Vereinsmitglieder auf die Bühne brachten. "Wir brauchen einen separaten Techniker, der uns Schauspieler entlastet", lautete die klare Ansage vom Regisseur.

Entlastet war das Stichwort für Bruno Springmann, der als stellvertretender Ortsvorsteher von Nordstetten den offiziellen Part übernahm, die Grußworte des Ortes überbrachte und die zu einer Hauptversammlung gehörenden Regularien abarbeitete. "Das KTF ist ein kleiner, aber sehr feiner Verein und der gesamte Ortschaftsrat war bei eurer diesjährigen Aufführung", lobte Springmann.

Bei den turnusmäßigen Wahlen, der zweite Kassenprüfer musste gewählt werden, da satzungsgemäß der bisherige Stelleninhaber an die Position des ersten Kassenprüfers rückt, gab es kein Vertun. Die Wahl fiel auf Mike Zerhusen, der diese auch annahm.