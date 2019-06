Horb a. N. Lkw kippt um: Stundenlange Bergung nach Unfall auf A 81

Kurz nach 12 Uhr war ein 59-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug in Richtung Singen unterwegs gewesen. An der Anschlusstelle Horb fuhr er zu schnell in die Autobahnabfahrt. In der Kurve kippte der Sattelzug wegen des zu hohen Tempos nach links um und blieb auf der linken Leitplanke liegen.

Der Fahrer des Sattelzugs und sein Begleiter erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Behandelt werden wollten die beiden nicht. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 94.000 Euro. Dessen Bergung dauerte bis gegen 20 Uhr. Auf der Autobahn gab es einen längeren Rückstau.

Polizei hat Zweifel an geschildertem Unfallhergang