Horb a. N. Live-Musik in allen Ecken der Stadt

H orb. Wurde die frühere Kneipennacht von einer Agentur organisiert, hat nun die City-Initiative mit Carsten Müller (Sprecher des Arbeitskreises Gastronomie) an der Spitze das Heft in die Hand gen ommen. "Die Nachschicht ist eine Neuerfindung", sagt City-Manger Thomas Kreidler im Gespräch mit unserer Zeitung. Deshalb gehe er auch von einem guten Besuch aus, denn: "Die Kneipennächte liefen immer sehr gut in Horb."

Elf Kneipen aus der Horber Innenstadt beteiligen sich an der Nachtschicht. In allen elf treten Bands auf, deren Musikstile in ganz verschiedene Richtungen gehen – vom typischen Pop und Rock über Latino bis hin zu alten Klassikern mit Woodstock-Feeling. Das ist symbolisch, findet der City-Manager: "Bei der Nachtschicht wird man gut sehen können, wie vielfältig die Horber Kneipen-Landschaft ist."

Alle Besucher der Nachtschicht müssen nur einmal Eintritt bezahlen und kommen dann mit dem Ticket in jede andere der teilnehmenden Kneipen. Es kostet im Vorverkauf 12 Euro und ist in allen Kneipen erhältlich, kann aber auch erst am Samstagabend für 14 Euro gekauft werden. Beginn der Nachtschicht ist um 21 Uhr. Nachfolgend eine Übersicht, welche Bands in welcher Kneipe auftreten. Gleis Süd: Ambience Die fünf Mitglieder der Band aus Nagold spielen Rock, Pop und Soul. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, "die Liebe zur Musik in jeden Ton des Abends" zu packen. Café Haag: Maybug Alte Klassiker und alte Perlen, dazu das absolute Woodstock-Feeling und Entertainment – dafür wollen Maybug im Café Haag sorgen. Im Gepäck haben sie eine Handvoll Gitarren, ein Klavier "und einen Sack voller guter Lieder". Pilsstube: Sandy & Udo Die ausdrucksstarke Sängerin Sandy Heller und der leidenschaftliche Gitarrist Udo Seiler spielen in der Pilsstube ein abwechslungsreiches Cover-Programm aus Rock-, Pop- und Soulsongs. Luziferturm: Ralph Widmann Ausgestattet mit einer starken Stimme und einer Gitarre bringt Ralph Balou Widmann unterschiedlichste Musikstile aus mehreren Jahrzehnten zusammen. Bistro: Lighting Crashes Robbie Williams, U2, Rolling Stones, unterlegt mit Hardrock-Gitarre – darauf hat sich die Band Lighting Crashes spezialisiert. Kulisse: Colorful Colorful verspricht in der Kulisse eine Zeitreise durch die Musikgeschichte – zum Zuhören, Abschalten, Mitmachen und Mitsingen. Pub: Strummingbirds Die beiden Vollblutmusiker bieten im Pub ein Programm aus ausgewählten Songs des Rock’n’Roll- und County-Zeitalters der 1950er- und 1960er-Jahre. Lounge 09: Chords & Lyrics Das Unplugged-Duo aus Timo Müller (Gesang, Percussion) und Michael Eisenbeis (Gitarre, Gesang). Sie präsentieren in der Lounge 09 handgemachten Accoustic-Rock und -Pop. Catweazle: Kvinna Roh, pur und voller Energie spielen Kvinna im Catweazle Türborock aus der Welt der Jeanskutten und Stiefel aus Klapperschlangen. Marcos Steakhaus: T. Haase Songs aus den 1920er-Jahren deutscher Musikgeschichte gibt es von Tobias Haase in Marcos Steakhaus zu hören –­in wesentlichen Elementen auf das Nötigste reduziert. Schillerpub: DJ Cayman Der kubanische DJ aus Stuttgart legt im Schillerpub heißen Sound mit Salsa, Latino und Partyhits auf.