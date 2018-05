Horb a. N. Lieder und Gebete im Wald

An verschiedenen Stationen wurden, musikalisch begleitet von Anna-Maria Birkenberger und Christiane Rehberg, Betrachtungen darüber angestellt, wie die Menschen mit der Schöpfung umgehen und welche Verantwortung sie tragen. "Mehr Fortschritt, mehr Luxus mehr Wohlstand führt dazu, dass wir die Erde, die uns ein Zuhause ist, so verändern, dass die Natur aus dem Gleichgewicht gerät", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Bürgerinitiative Hau und Holzwiese, die sich gegen ein mögliches Gewerbegebiet auf diesem Areal engagiert.

Beisammensein in der Grillhütte

In einer Geschichte, in Gebeten und Liedern, im Bibeltext und in der Ansprache von Stadtpfarrer Morein spiegelten sich diese Gedanken wieder.