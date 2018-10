Horb a. N. Liebliche Täler, schöne Ausblicke

H o rb. Im Gasthof Rössle angekommen, wurden die Schuhe geschnürt, die erste Wanderung nach St. Peter stand an. Auf der herrlichen Panoramastrecke am Höhenrücken zwischen Thuner und Kandel gab es immer wieder tolle Ausblicke auf den auf den Feldberg und die umliegenden Schwarzwaldberge.

An den beiden kleinen Gedenkkapellen, der Vogesen- und der Kapfenkapelle, reichte der Blick weit über die Rheinebene bis zu den Vogesen. Von weitem konnte man das Ziel St. Märgen mit der großen Kirche erkennen. Dort angekommen, wurde die sehenswerte Klosterkirche bewundert. Vor der Rückfahrt war noch Zeit für eine verdiente Kaffeepause.

Am nächsten Tag fuhr die Gruppe bei tollem Wanderwetter nach St. Peter. Das Ziel war an diesem Tag das Glottertal. Durch den herbstlichen Wald auf, schmalen Wanderpfaden, an Felsen und tiefen Schluchten vorbei, ging es abwärts bis zur Hitzinger Mühle, eine der ältesten im Glottertal. Weiter führte der Weg durch das liebliche, sehenswerte Tal an der sanft fließenden Glotter abwärts. Im Café Glotter­stüble, wurde eine Pause eingelegt. An den Weinbergen entlang, wo die Lese in vollem Gange war, wurde die Winzergenossenschaft Roter Bur erreicht. Eine Probe der edlen Weine war ein Muss.