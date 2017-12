Horb a. N. Lieber Horb als Stuttgarts Hot-Spot

Und jetzt steht alles. Das Konzept des Projektraum 42: Werkraum, Lounge und Besprechungsräume. Mit flexiblen und hochwertigen, massiven Klapp-Tischen sowie Beamern zur richtigen Präsentation. Zimmermann: "Das ist wichtig, denn wir wollen hier Räume bieten, in denen sich Geschäftsleute oder Projektgruppen zwischen Industrie, Forschung und Entwicklung treffen können, um ihre Neuentwicklungen voranzubringen." Und mit den Klapp-Tischen kann blitzschnell zwischen Stuhlkreis und dem klassischen Workshop-Format gewechselt werden.

Auch im Angebot: Das Co-Working. Einfach telefonisch buchen und ein paar Stunden in Ruhe in seinem "Büro auf Zeit" in den Activ-Arkaden abarbeiten.

Doch brauchen die Zimmermanns mit ihrer Firma "Projektmensch" dazu ihr neues Raumangebot im neuen Einkaufszentrum?

Zimmermann: "Ja. Gegenüber Hotels hat man bei uns viele Vorteile: Man kann sich bei den Getränken selbst bedienen. Es gibt keine Pinnwände, die man festhalten muss, wenn man einen Pin reindrücken will. Es kommt auch nicht –­ mitten in der konzentrierten Phase der gemeinsamen Arbeit –­ eine Bedienung rein und will die Bestellungen für das Mittagessen wissen."

Ungestörtes und angenehmes Arbeiten, Diskretion sowie beste Lage. Zimmermann: "Gerade in der Projektentwicklung wissen wir, dass in der Ruhe die Kraft liegt. Dazu gehört es auch, dass sich die Teilnehmer flexibel in kleineren Gruppen aufteilen können, spazieren gehen können und einfach in einer anderen Atmosphäre auf andere Gedanken kommen."

In der mittelständischen Industrie, in der Zimmermann seine Kunden hat, gibt es solche Räumlichkeiten selten. Der Projekt-Coach: "Viele Unternehmen haben Raumnot."

100 000 Euro haben die Zimmermanns in den neuen Projektraum 42 investiert. Der Projekt-Coach: "Unsere Räumlichkeiten in Ahldorf behalten wir trotzdem –­ für Einzel-Coachings."

Und mit dem neuen Standort in Horb will sein Team jetzt durchstarten. Zimmermann: "Wir haben schon zwei Buchungen und sind dabei, eine Master Class in Sachen Projektentwicklung zu etablieren. Ein Kurs, der über zwei Jahre geht."