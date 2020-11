Horb a. N. Lichter erzeugen passende Stimmung

Im Allgemeinen wurden "Weihnachtsaktivitäten bereits abgesagt", wie Scherer mitteilt. Somit sei der Aufwand von Vorbereitung, Planung und Zeitinvestition eines kleinen, dezentralen Horber Advents "eher umsonst". Zudem kommen Personenkontrollen hinzu, die zusätzliches Personal benötigten.

Die Weihnachtsstimmung in Horb soll trotzdem aufkommen. Es werden bereits die ersten Lichterketten in der Stadt aufgehängt.

"Auch die Bäume stehen schon zum Schmücken bereit", wie Scherer versichert. Somit soll wenigstens durch eine festliche Beleuchtung das Gefühl von Weihnachten und die schöne Stimmung den Horber Bürgern vermittelt werden.

Was es aber auch dieses Jahr zusätzlich zur Weihnachtsbeleuchtung geben wird, ist das Gewinnspiel von Horb aktiv. "Bereits zum dritten oder vierten Mal werden wir ›Adventssterne‹ starten", erklärt Kreidler.

"Adventssterne" sammeln und gewinnen

Dabei handelt es sich um eine Verlosung von 30 Gewinnen. Bei jedem Einkauf in zahlreichen Handelsgeschäften ist es möglich bis zu zehn Adventssterne zu sammeln. "Natürlich ohne einen festgesetzten Einkaufswert", versichert Kreidler. "Wir hätten wirklich gerne etwas besonderes zu Weihnachten gemacht, aber wir dürfen nicht."

Wer in der Zeit vom 27. November bis 24. Dezember zehn Adventssterne sammelt und diese in einem dann vollen Heft in den Geschäften oder bei Horb aktiv abgibt, kommt in den Lostopf.

Anfang des kommenden Jahres werden die Preise verlost und bekanntgegeben. Unter den Preisen befinden sich unter anderem ein 5-Sterne-Wellnesswochenende, eine Cabrio-Fahrt oder auch eine Ballonfahrt.

Jeder der teilnimmt, hat gleich hohe Chancen, etwas zu gewinnen.

Von anderen Aktionen, etwa von den Händlern und ihren Geschäften selbst ist sowohl im Stadtmarketing als auch bei Horb aktiv nichts bekannt. Dies sei auch schwierig, bestätigen Scherer und Kreidler. "Der Handel ist mit Aktionen sehr eingeschränkt", meint Kreidler.

Eventuelle Stände vor dem Geschäft seien wahrscheinlich nicht erlaubt beziehungsweise müsste sich das Ordnungsamt darum kümmern, diese zu kontrollieren. "Wahrscheinlich sind solche Stände auch nicht genehmigungsfähig", erklärt Scherer. Rabattaktionen gebe es das ganze Jahr über – das sei nichts besonderes mehr.

Vielleicht kommen in den nächsten Wochen noch die ein oder andere Idee dazu. Ab nächster Woche sollte zumindest genauer feststehen, was im Dezember erlaubt ist und was verboten wird.