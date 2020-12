Horb a. N. Lichter auf dem Weg zum Christfest

In Bildechingen hat beispielsweise die Familie von Christine und Uwe Rebmann in der Lindenbrunnenstraße 9 die historischen Krippenfiguren, die Uwe von seinem Opa Alfons Vogt erbte, ausgestellt. Schön von einem Sternenhimmel illuminiert, stehen Ochs und Esel in ihrem Stall und staunen über das Kind, dass da in ihrer Futterkrippe liegt. "Die Figuren gibt es schon in dritter Generation bei uns und entsprechend bespielt sind sie", erklärte der Hausherr und ergänzte, dass man das gesamte Ensemble normalerweise in der Wohnstube stehen hat und nun erstmals in einem Adventsfenster ausstellt.

Besonders interessant war das bunte Fenster für die fast dreijährigen Zwillingsmädels Zoe und Mila von Diana und Patrick Krauß, die auf einem Abendspaziergang daran vorbeikamen. Natürlich mussten sie diese besondere Art der "Puppenstube", die da im Licht der vielen Lichtlein glitzerte, aus der Nähe betrachten. Immer wieder entdeckte Mila eine andere kleine Sensation im Fenster, während Schwesterchen Zoe lieber vom Brief, den sie an das Christkind geschrieben hat, erzählte.

Dieses erste Adventswochenende war der Auftakt für eine ganze Reihe von Adventsfenstern, die nach und nach im Ort aufgehen werden. Jedes Wochenende kommen neue Fenster hinzu und Uwe Rebmann, der ja auch als Ortschaftsrat fungiert, könnte sich gut vorstellen, dass die Hausbesitzer ihre Fenster bis Weihnachten beleuchten und nicht, wie eigentlich geplant, bereits nach dem Wochenende, an dem sie dran sind, wieder verdunkeln. Er hat sich deshalb extra einen 3,1 Kilometer langen "Adventsfenster-Spaziergang" ausgedacht, der es ermöglichen soll, alle Bildechinger Adventsfenster an einem Abend zu sehen.

Wer sechs dieser Fenster fotografiert und die Bilder bis Silvester an die Ortsverwaltung schickt, der nimmt an einem Gewinnspiel teil, so ein zusätzliches Angebot, das so einen Bummel durch den Ort selbst in glühweinlosen Zeiten schmackhaft macht. Eine Liste aller Fenster findet man unter www.bildechingen.de