Horb a. N. Lichtautomaten in Tennishalle gestohlen

Die Tennisspieler werfen pro Stunde zwei Euro in den Automaten ein, damit das Licht angeht. "Die Beute war sehr gering, weil ich am Sonntagnachmittag noch alles geleert habe, der Schaden ist dafür umso größer", berichtet Hallen-Eigentümerin Maria Köninger. Die Tennishalle ist mit einer automatischen Türverriegelung zu einer bestimmten Uhrzeit versehen. Der oder die Täter müssen eine Zeit genutzt haben, in der in der Halle nicht gespielt wurde.