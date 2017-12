Horb a. N. Licht erzählt Jahrtausende alte Geschichte

Welchen Hintergrund diese hatten, zeigte Margarita Rozenberg auf. Die Chanukka-Leuchter seien sozusagen ein Symbol für die Zeit 167 vor Christus. Die Griechen hätten damals die Juden unterdrückt, ihre Religion verboten und den zuvor gelebten jüdischen Alltag verändert. Mit Sinnbildern verdeutlichte Rita Rozenberg die Geschichte: "Die Griechen schlachteten Schweine auf dem Altar und entweihten ihn damit." Die Torah sahen sie als philosophisches Werk, nicht aber als Buch mit Verbindung zu Gott an. Einige Juden hielten an ihrem Glauben fest und rebellierten damit gegen diese Herrschaft. Sie nannten sich nach Judas Makkabäus die Makkabäer. Sie holten sich ihren Tempel zurück und befreiten ihn von der griechischen Götzen-Herrschaft.

Das Wort Chanukka stehe daher für die "Neueinweihung". Als Symbol dafür wurde ein Licht im siebenarmigen Leuchter, der Menorah, entzündet. Eigentlich wäre nur eine Ölmenge für einen Tag vorhanden gewesen, doch die Öllampe brannte acht Tage. Diese Begebenheit wird seither jedes Jahr zur gleichen Zeit mit dem Chanukka-Fest begangen. "Warum feiern die Juden acht Tage?", fragte Rita Rozenberg in die Runde. Sie erklärte, dass das Öl ja für einen Tag gereicht hätte, weshalb die sieben Tage an ein Wunder grenzen. Daher gebe es auch Chanukka-Leuchter mit sieben und andere mit acht Armen, plus Diener-Arm. Die älteren Chanukka-Leuchter seien meist mit sieben Armen ausgestattet.

Klaus E. Dietl und Stephanie Müller zeigen Video-Installation

Die Gäste im jüdischen Betsaal konnten sich anschauen, wie die Jüdin Rita Rozenberg zwei bunte Kerzen im Chanukka-Leuchter anzündete. Zuerst wurde das Licht am "Diener" entfacht und mit diesem dann die andere Kerze entzündet. "In Europa hat man früher mit der linken Kerze begonnen", erklärte sie, zündete aber die rechte Kerze an, denn so beginne man in Israel. Die kommenden Tage werde jeden Tag eine weitere Kerze entzündet. Das erinnerte ausschnittsweise an den Adventskranz im christlichen Glauben. Passend zu diesem Ritual reichten Mitglieder des Träger- und Fördervereins Ehemalige Synagoge Rexingen typische Chanukka-Speisen. "Alles in Öl Getränkte wird gegessen", weist Heinz Högerle auf Quarkbällchen, Mohnbrot und Wein hin.

Die Chanukka-Bräuche zeigen auch die beiden Horber Künstler Stephanie Müller und Klaus Dietl, die ihre Video-Installationen in einem Fenster präsentieren.

"Die acht Fenster passen einfach, und das Gesamtwerk ähnelt einem Chanukka-Leuchter", erklärt Stephanie Müller eine der Ideen, die dem Werk zugrunde liegen. Zur Premiere werden alle acht Bilder gezeigt, die allerdings die kommenden Tage nicht zu sehen seien. Immer nach Sonnenuntergang würde je nach Chanukka-Tag ein Bild nach dem nächsten gezeigt. "Wir werden auch nach dem letzten Tag das Fenster eine Zeitlang beleuchten", ist sich Heinz Högerle sicher. In den Fenstern können Betrachter vom Ihlinger Tor her Symbole wie Menorahs, Chanukka-Leuchter, Gebäck, Heißluftballons, das Spiel "Dreidel" und vieles mehr sehen. "Wir haben einiges ausprobiert, aber nicht alles hat gepasst", erinnert sich Stephanie Müller.

Eigentlich wollten die beiden Künstlerhaus-Künstler hinter jedes Fenster eine Figur stellen, was sie aber mit der Idee der Video-Projektion verwarfen.

Interessierte können am 20. Dezember alle acht Bilder ab Sonnenuntergang betrachten. Neben der Ausstellung "Menorah – Licht und Leuchter im jüdischen Leben" wird es am 16. Januar einen Vortrag unter dem Motto "Licht und Leuchter" mit einem Gast aus Israel geben.