Doch auf dem Testspielfeld in Horb machen Ruud und Arjen einen verunsicherten Eindruck. Erst tritt Arjen selbstbewusst auf das Spielfeld, doch Ruud verwickelt ihn in ein kurzes Gespräch. Schon verlieren beide das Interesse am Fußball. Und widmen sich den Fans am Zaun – den malaysischen Hühnern. Sieht so aus, als ob den Holländern die Schande der Nicht-WM-Teilnahme bis jetzt hier in Horb im Gefieder steckt.

Ein Pfau mit Nerven

Drittes Testspiel. Erich, der weiße Pfau. Benannt nach Erich Ribbeck, der sogar zwei Jahre lang Nationaltrainer der Deutschen war. Holt mit Jupp Derwall 1980 den EM-Titel gegen unseren Angst-Gegner Italien! Ein Mann mit Nerven.

Die beweist auch der Pfau in der WM-Orakel-Arena am Neckar. Der Schwabo will ihm gleich die Deutschland-Kette umhängen. Doch er zeigt Respekt. Erich weiß: Die Titelverteidigung in Russland wird hart.

Dann macht er sich langsam an den Ball ran. Seine Mitspieler wollen ihn vom Feld drängen, doch Erich kennt kein Pardon: Er schlägt sein Rad! Mit zitternden Federn verteidigt er den Raum. Eine Flanke, und wie Terrier Berti Vogts verteidigt er das Spielgerät! Klare Sache: Erich ist schon in WM-Form.

Nach den drei Testspielen ist die WM-Orakel-Nationaltrainerin nachdenklich. Silke Wüstholz: "Ich muss die Liste der Nominierten noch einmal genau durchgehen. Die Videoanalyse machen. Was Bundestrainer Jogi Löw nach dem Spiel gegen Saudi-Arabien sagte, gilt auch in Horb: Manni als auch Ruud und Arjen haben zu viele Chancen ausgelassen und zu viele Chancen der Gegner zugelassen. Wie die Mannschaft gegen Mexiko aussieht, weiß ich heute noch nicht."

Das heißt im Klartext: Die WM-Orakeltrainerin weiß noch nicht, wer zum ersten WM-Orakel auflaufen wird. Anpfiff gegen das Spiel Deutschland gegen Mexiko ist am Sonntag, 17 Uhr. Die Entscheidung, so ist aus DFB (Deutscher Federvieh-Bund)-Kreisen zu erfahren, soll spätestens am Donnerstag fallen.