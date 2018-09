Horb a. N. Letztes Fest auf Glatter Oberhof

Am Sonntag wurde aber erst einmal mit vielen Gästen Abschied gefeiert, dies bei herrlichem Wanderwetter. Für die Organisation dazu konnte der Förderverein des Musikvereins Dettingen gewonnen werden, der in all den vergangenen Jahren für solch ein großes Event viel Erfahrungen gesammelt hat. 1000 Sitzgelegenheiten (100 Biertischgarnituren für jeweils zehn Gäste) wurden im Hof aufgestellt. Die Erfahrung zeigte, dass diese Plätze über den Tag hinweg mehrfach belegt werden. So erinnert sich Hans Rapp, dass am diesjährigen 1. Mai runde siebentausend Gäste den Oberhof besucht haben.

Im Gespräch mit Hans Rapp gab es einiges zu erfahren. Hans Rapp wird die Viehhaltung bis 31. Januar 2019 ganz und die Milchwirtschaft bereits zum 31. Oktober 2018 aufgeben. Aber die Ackerlandwirtschaft wird weiterhin hauptsächlich mit und durch seine Söhne ab 1. Januar 2019 als Nebenerwerbslandwirtschaft betrieben. Da Hans Rapp aus dem jetzigen Hofgut ausziehen wird, will er bei seinem Wohngebäude noch eine Maschinenhalle, die in Planung ist, bauen. Sie soll die Gerätschaften für die Ackerlandwirtschaft beherbergen.

Einen Hofladen will Rapp auch weiterhin anbieten. Der jetzige wurde 1992 gebaut und läuft sehr gut. Hans Rapp sagte wehmütig: "Seit 92 Jahren ist die Familie Rapp hier. Am 1. Mai 1926 wurde der Oberhof (eine fürstliche Domäne, Anm. d. Red.) von seinem Urgroßvater Johann Rapp übernommen. Der jetzige fürstliche Eigentümer kam noch nie vorbei, aber seine Vorfahren sind gekommen."