Horb a. N. Leise Worte wirken wie Donnerhall

Deutlich zu spüren, dass der Horber Dichter natürlich seine Gegenwart verarbeitet. Sein Vater ist jetzt im Pflegeheim, und so sind das Thema Konfrontation mit dem Tod und die Pflegeheim-Situation sowie Erinnerungen des Vaters eine tragende Rolle in seinen Gedichten. Sayer: "Ich habe auch in der Nachtbereitschaft im Pflegeheim gearbeitet – und in meinen neuen Gedichten steckt alles drin."

Deutlich wird das in folgenden Zeilen aus dem Gedicht "Trauerkarte". Der Horber Dichter: "Zwischen den beiden Jahreszahlen die Fließrichtung des Bindestrichs. Der schmale Steg. Die Zeitkapsel." Eindringlich. Fachfrau Ferchl: "Bewundern muss man seine Fähigkeit, uns oft Gesehenes in neuem Licht zu zeigen, der das eigene genaue Hinsehen, wohl auch verwundertes Staunen vorausgeht."

Kein Wunder, dass Sayer auch diesen Lyrikpreis verdient hat. Stifterin Petra Schmidt-Hieber, die Gedichte liebt und deshalb diesen Preis ins Leben gerufen hat, ist auch ganz begeistert vom Horber Dichter: "Ich liebe seine Gedichte. Mein Lieblingsgedicht von ihm ist das mit der Injektionsnadel. Allein optisch sieht man, wie die Zeilen wie die Nadeln nach unten pieksen."

Sie hat ihre Stiftung ins Leben gerufen, um die Dichter zu fördern. Eine Idealistin und Mäzenatin. "Ich schreibe selbst gerne Gedichte. Natürlich nicht auf dem Niveau von Walle Sayer oder Anne Nimmesgern, die den Förderpreis bekommen hat. Die Lyrik ist eher das Stiefkind, und ich weiß, wie schwierig es Dichter haben, mit ihrer Kunst über die Runden zu kommen. Deshalb habe ich den Preis gestiftet."

Und das freut natürlich auch Walle Sayer, der als Hauptpreisträger 7500 Euro mit nach Hause nehmen kann: "Klasse. Mit dem Geld kann ich wieder etwas ruhiger schlafen, da ein bisschen Reserve da ist." Denn: Der eher zurückhaltende Mann mit den Sätzen wie Donnerhall für die, die zuhören können, ist Hausmann. Kellnert. Macht Projekte mit Schülern an der Hilde-Domin-Schule in Herrenberg. Und wohnt nicht mehr in Dettingen, sondern in Horb. Sayer: "Wir sind seit zwei Jahren am Grabenbach. Wir haben die Bopps als Nachbarn, das Projekt Morgenland und das Kloster. Dazu haben wir einen Garten in der Sommerhalde. Es ist herrlich – und sogar unser Kater hat es endlich geschafft, sich einzuleben." Der Gerlinger Lyrikpreis ist übrigens nicht der erste für Walle Sayer – im vergangenen Jahr bekam er den Basler Lyrikpreis verliehen. Dazu stehen noch der Thaddäus-Troll-Preis von 1994 oder der Ludwig-Uhland-Förderpreis in seiner Vitrine.

Der Gerlinger Lyrikpreis wurde 2016 von Petra Schmidt-Hieber ins Leben gerufen. Erster Preisträger war Rainer René Müller. In diesem Jahr gab es neben dem Hauptpreis einen Förderpreis. Den mit 2500 Euro dotierten Preis bekam Anne Nimmesgern aus Stuttgart-Botnang.