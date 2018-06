Horb a. N. Lehrer, Wissenschaftler und Menschenfreund

Nur wenig später hatte dieser Dr. Dietz Gelegenheit, seine menschliche Integrität aufs Neue zu beweisen. Wieder einmal war der Direktor der Anstalt, der seine Schüler vorzugsweise mit strammen Befehlen und Schlüsselbundwürfen traktierte, in inquisitorischen Angelegenheiten im Haus unterwegs. Und weil unsere Klasse verdächtig war, sich eines krassen Falles von Insubordination schuldig gemacht zu haben, stand der Schulleiter plötzlich und unangekündigt im Klassenzimmer. Allerdings nicht lange, denn er hatte eine Deutschstunde gestört. Mit dem Hinweis auf ein straffes Unterrichtsprogramm wies ihm sein Untergebener die Tür. Der Chef gehorchte widerspruchslos, von der Ungeheuerlichkeit dieses Verweises überrumpelt. Unsere spontane Begeisterung für dieses Exempel pädagogischer Courage währte gleichwohl nicht lange, denn an der Blödsinnigkeit unseres Verstoßes gegen die Schulordnung ließ selbst unser Beschützer keinen Zweifel. Unsere anhaltende Bewunderung war ihm dennoch sicher. Er hatte seine große Prüfung bestanden, wir hatten unsere noch vor uns.

Die Verdienste von Ludwig Dietz als begeisterter und begeisternder Lehrer sind groß, seine wissenschaftliche Leistung als Germanist ist bedeutend. Mit seiner Promotion über "Die eigenrhythmischen Verse Georg Trakls" im Jahr 1957 setzte die eindrucksvolle Liste seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen ein, zu seinem Lebensthema aber wurde der Schriftsteller Franz Kafka. Über Jahrzehnte hat er die zunehmend unübersichtliche Masse der Publikationen zu Werk und Leben des Prager Sprachgenies kritisch verfolgt und kommentiert, hat wichtige editorische Arbeit geleistet, anhaltend verlässlich für wissenschaftliche Transparenz gesorgt und hat 1975 mit seiner Monografie über Kafkas Leben und Werk – erschienen in der Sammlung Metzler – nicht nur Seminardebatten belebt. Mit seiner wissenschaftlichen Arbeit hat er überzeugend auch gezeigt, dass moderne Literaturwissenschaft nicht als profane Spielart der Mythologie, sondern allenfalls als eine Disziplin der präzisen Erkundung Zukunft hat.

Seinem Faible für die faktenbeseelte Recherche und für die transparente Darstellung komplexer Sachverhalte hat Ludwig Dietz in den 1970er-Jahren ein weiteres Arbeitsfeld entdeckt. Nach seiner Heirat mit der jüngsten Tochter des Glatter Künstlers Paul Kälberer begriff er das Lebenswerk dieses Malers der Neuen Sachlichkeit als Herausforderung. Und er hat mit seinen Publikationen zum Oeuvre des Meisters, der sich im zeitgeistigen Wechsel der künstlerischen Moden und Ismen geradezu waghalsig treu geblieben ist, nicht zuletzt auch ein Stück kunsthistorischer Wiedergutmachung geleistet.

Geboren ist der Lehrer, Wissenschaftler, Kunst- und Menschenfreund Ludwig Dietz am 16. Februar 1933 als Lehrerssohn in Kohlwald im Hohenlohischen, ist mit seinen drei Brüdern zunächst dort und später in Gaildorf aufgewachsen. Nach dem Abitur in Schwäbisch Gmünd studierte er in Tübingen die Fächer Deutsch, Geschichte und Französisch, war nach Promotion und Staatsexamen Assistent beim berühmten Professor Beißner, entschied sich dann aber gegen eine Universitätskarriere und für den Schuldienst. In Metzingen begann seine Laufbahn als Lehrer, 1965 kam er – aus freien Stücken – ans Horber Gymnasium. Schon im Jahr 1970 starb seine junge Frau Helmi, als Witwer war ihm nun allein die Fürsorge für die beiden halbwüchsigen Söhne aufgetragen.

Mit seiner zweiten Frau Christine, der jüngsten Tochter des Künstlers Paul Kälberer, die später auch am Horber Gymnasium lehrte, durfte er in den 1970ern noch zweimal Vaterglück erleben. Als Gymnasialprofessor ist er im Jahr 1998 in Pension gegangen und durfte sich noch lange Jahre seiner wissenschaftlichen und publizistischen Arbeit widmen. Gestorben ist Ludwig Dietz am 23. Mai im Nagolder Krankenhaus.