Horb a. N. Leckeres Wald- und Kräuterwissen

Es wurde spannendes und vor allem leckeres Wald- und Kräuterwissen vermittelt. Unter fachkundiger Führung wurde mutig gefühlt, gerochen und geschmeckt, also mit allen Sinnen die Schätze der Natur und des Waldes erkundet und entdeckt. Dabei wurde auch das eine oder andere Vorurteil zu so mancher Pflanze erörtert und aufgeklärt. Bei einer kleinen Meditation konnte jeder den sommerlichen Klang des Waldes genießen. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein traumhaftes Büfett mit allem, was die Kräuterküche zu bieten hat: von Brot bis Kräuterbutter über Kuchen und erfrischende selbst angesetzte Säfte und Vielem mehr. Ein passender Ausklang für einen lehrreichen und schönen Nachmittag im Wald.