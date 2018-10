Horb a. N. "Lebhafte Locken" überzeugen

Wunderschöne Liebeslieder, Reflexionen einer Kindheit, eindringliche Mahnungen, vertonte Hilfeschreie und das überwiegend vorgetragen im Dialekt ihrer Heimat – in "Allgäuerisch" – das war schon mehr als ungewöhnlich. Man verstand nicht immer alles, doch gerade bei der Musik ist nicht immer das Verstehen das Wichtigste, sondern die Botschaft, die in Noten, einer weltumspannenden Sprache, transportiert wird.

" Schier verruckt, so will i oifach sei – oifach leba ohne Plan ond Ziel", sangen die beiden, die irgendwie aus der Zeit gefallen scheinen. Strickkleid und Hippie-Look, immer noch kein Smartphone, dafür wilde Mähnen und bodenständige Heimatverbundenheit sind Markenzeichen der zwei Frauen. Seit 16 Jahren geben sie sich und ihren Liedern eine eigene Aura und den Texten eine poetische Handschrift.

Inka erzählte später, wie schön es sei, noch mal ins warme Bett zurückkriechen zu können, dann, wenn die ganze Familie aus dem Haus ist und dass sie sich sakrisch darüber ärgerten, dass der Nachbarort Altusried durch den Kommissar Kluftinger viel berühmter wurde als ihr Heimatort Wiggersbach. "Aber wir haben die Hymne auf unser schönes Allgäu geschrieben", freuten sich die beiden Jägerinnen der G lückseligkeit und ließen ihren Gefühlen, die sie in Töne fassten, freien Lauf. Wie schön es im "Allgäu" ist, mit nackten Füßen – ohne stinkende Socken – übers taufeuchte Gras zu laufen, beschrieben sie so fühlbar, dass ihre Zuhörer Lust bekamen, ebenfalls ohne Schuhe und Socken loszulaufen. Glücksmomente des täglichen Lebens seien dies, zu denen sie die Gedanken, die ihnen bei den vielen verrückten Mächtigen, die derzeit die Welt regierten, in den Sinn kommen, nie zählen würden. Gerechtigkeit, Liebe und Respekt gingen in einer Welt, in der "Geiz geil ist" komplett verloren, so ihr sozialkritischer Ansatz, den sie mit ihrer Komposition "Ein Welt" und "In Gottes Nama" nochmals nachdrücklich unterstrichen. In einer recht rockigen Mahnung vertraten sie hier die Meinung, dass Gott nicht wolle, dass man in seinem Namen Glaubenskriege führe, Frauen und Kinder erschieße und ganze Völker aus ihrer Heimat vertreibe.