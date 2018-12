Horb a. N. "Lebensraum" für die Spuren der Vorfahren

Horb-Dettingen. In der Ortschaftsratsitzung am Montag stellte Adelheid Sickler ihren Antrag zur Schaffung eines Ausstellungsraums im unteren Stockwerk des ehemaligen Schlosses (Rathaus) vor.

Sickler hat diesen auch an die Leader-Geschäftsstelle in Rottweil gerichtet, um Mittel aus der ELR-Förderung bekommen zu können. Der Raum, der ihrer Meinung nach auch "Lebensraum" heißen könnte, soll Museumscharakter haben. Als Dauerausstellungsstücke sollen dort nur Exponate und Gegenstände gezeigt werden, die einen direkten Bezug zum früheren Dettinger Dorfleben haben. Konkret nennt sie dabei Fundstücke vom Alemannenfriedhof, Flößerwerkzeuge, Ortstafeln aus preußischer Zeit, alte Vereinsfahnen, Werkstücke oder Exponate der früheren Schultafelfabrik, Bücher und Utensilien aus Gastwirtschaften, Kaufläden oder bäuerlichen Häusern, Dokumente und Bücher aus dem Ortsarchiv und alles Wertvolle, was mit dem vergangenen Dorfleben der Bürger Dettingens zu tun hat. Damit soll ein Erinnerungsraum geschaffen werden, der in die Lebenswelt der Vorfahren führt. Ziel sei es auch, die dörfliche Gemeinschaft durch den "Lebensraum" Dettingen zu stärken.

Vorgesehen für das Heimatmuseum sei der untere Schulsaal der ehemaligen Mittelklasse der Volksschule Dettingen. Zusammen mit dem Ortsarchiv und dem Seniorenstüble auf der rechten Seite ergebe sich eine zueinander passende Einheit. Sickler bat den Ortschaftsrat um Unterstützung und darum, ihre Projektidee zu prüfen.