Horb a. N. Lazar ist Timm Kerns rechte Hand

Er zieht die Wirtschaftswoche rechts vom Stapel: "Hier habe ich einen Artikel über die Digitalisierung gefunden, der sehr tiefgründig ist. Da klebe ich dann einen Zettel rein und gebe Timm die Zeitschrift. Damit er das lesen kann und seine Kompetenz als Sprecher für Digitalisierung der Fraktion weiter ausbauen kann."

Ein Prozess, der Jahre dauern kann. Lazar: "Das ist schon eine Arbeit, die immer wieder Öffentlichkeitsarbeit auf allen Kanälen benötigt. In der Schulpolitik zum Beispiel. Timm ist seit sechs Jahren in Bildungsfragen konstruktiv dabei, brachte sein Papier zum Schulfrieden in die Öffentlichkeit und spricht permanent im Landtag darüber. Aber erst nach vielen Reden und Pressemitteilungen zum Thema bekommen wir Rückmeldungen, dass die Botschaften und die Reputation von Timm durchgedrungen sind."

Und dabei schwingen Lazar und der Landtagsabgeordnete auf einer Ebene. "Ich habe wie Timm in Tübingen Politikwissenschaft und katholische Theologie studiert. Da merkt man, dass wir daher dieselbe Herangehensweise haben. Wir sind ähnlich sozialisiert, und es hilft, wenn man eine ähnliche Betrachtungsweise der Themen hat." Kern: "Es hilft schon, wenn man nicht völlig konträre Werte hat. Sebastian ist hochprofessionell und wir verstehen uns auch menschlich hervorragend."

Doch wie ist der Eutinger überhaupt in die Politik gekommen? In die Landeshauptstadt, zu Fuß gut 300 Meter vom Landtag entfernt?

Lazar: "Über das Mini-Rock-Festival. Meine Geschwister sind dort sehr aktiv, ich helfe oft mit. Im Jahr 2011 hat Timm Kern die Mini-Rocker zu einer Diskussion eingeladen. Kern hat mit uns politisch diskutiert. Sein politisches Verständnis von Liberalismus – nämlich darüber mit allen offen zu sprechen und einen ehrlichen Dialog einzugehen – hat mich beeindruckt. Weil ich in diesem Jahr Abi gemacht habe, hab ich ihn gleich gefragt, ob ich bei ihm ein Praktikum machen kann."

"Meine Arbeit für Timm war ein Glücksgriff"

Damals hat Lazar Öffentlichkeitsarbeit im Wahlkreis gemacht und die Termine organisiert. Und fing mit dem Studium der Politikwissenschaft an. Lazar: "Meine Arbeit für Timm war ein Glücksgriff auch als praktische Ergänzung des theoretischen Studiums. Es ging los auf geringfügiger Basis, dann weiter auf 50 Prozent. Einige meiner Mitstudenten studierten Rhetorik und Politik und wollten schon mit 20 Jahren Politiker werden. Durch den Nebenjob bekam ich Politik hautnah mit und durfte früh erahnen, was alles zu diesem Business dazugehört."

Lazar ist 25 Jahre alt. Wäre eine Karrie als Landtagsabgeordneter zukünftig etwas für ihn? "Ich bin nicht Mitglied der Freien Demokraten. Wenn man ein politisches Amt haben möchte, braucht man Talent. Man muss zuhören können. Das private Umfeld muss passen. Gerade in Deutschland spielt auch die Partei eine ganz große Rolle: Wer kommt auf welchen Listenplatz? Damit setzte ich mich im Moment noch nicht auseinander und strebe es nicht an. Ob ich das will, ob ich mir das zu-traue und ob es das richtige für mich ist, zeigt die Zukunft."

Deshalb verfolgt er die nächsten Jahre die Mission Timm Kern. Wie sieht die aus? "Einen Tag pro Woche sind wir im Wahlkreis unterwegs. Bürgersprechstunden und Gespräche mit den Menschen vor Ort. Denn: Die Philosophie von Timm und des ganzen Kernteams ist es, dass wir alle Anliegen gleich ernst nehmen. Ein Oppositionspolitiker hat keinen massiven Einfluss, aber Ressourcen und ein Verständnis über demokratische Entscheidungswege. Wenn Bürger Probleme haben, stellen wir ihnen diese Ressourcen zur Verfügung. Wir können zwar nur wenigen konkret helfen. Aber wir können zuhören und erklären. Und das sehen wir als unseren Anteil daran, den Politikverdruss abzubauen. Das motiviert uns, das setzen wir sauber mit den Menschen um."

Zweiter wichtiger Punkt ist: Seit 2016 ist Kern digitalpolitischer Sprecher der FDP und Mitglied im Fachausschuss. Lazar: "Ich arbeite daran, Timm in der Digitalisierung inhaltlich noch fitter zu machen, damit er da auf Dauer die richtigen Impulse wie in der Bildungspolitik setzen kann."

Und hat Lazar auch schon mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann geplaudert? "Klar bist du auch mal im Landtag. Man sieht schon an den Karossen, wenn die wichtigen da sind, überall Mitarbeiter und Bodyguards. In so einem Umfeld besteht die Gefahr, sich sehr schnell für sehr wichtig zu nehmen. Ich finde es angebracht, auch in diesem Falle die Demut zu behalten."

Und auch diese Aussage passt zum Stil von Timm Kern. Sieht also so aus, als ob der persönliche Referent und Horbs Landtagsabgeordneter wirklich auch persönlich gut harmonieren.