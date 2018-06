Horb a. N. Lauschige Stunden im Augarten verbracht

Am Nachmittag ist gemütliche Hocketse am See mit Kaffee und Kuchen. Abends wurde nochmals der Räucherofen angeworfen, und so endete der zweite Tag des Fischerfestes. Gestern startete das Fest um 14 Uhr mit einem Seniorennachmittag. Ab 16.30 Uhr wurden Haxen angeboten und die Band The Gringos sorgte nochmals zum Festausklang für die musikalische Unterhaltung.

Für zehn Jahre wurden Gewässerwart Daniel Panczyk und Karl-Heinz Jönk mit der bronzenen Ehrennadel mit Urkunde geehrt. Auf 25 Jahre Mitgliedschaft brachten es Martin Wachter und Gerhard Doberstein. Sie erhielten das silberne Ehrenzeichen mit Urkunde. Annerose Surkus wurde für 30 Jahre Hüttenwirtin mit Urkunde und Blumen ausgezeichnet. 36 Jahre lang gab Christel Bleher die Gastkarten aus. Dafür wurde sie mit Urkunde und Blumen geehrt. Jetzt übernimmt der Gewässerwart Daniel Panczyk diesen Job.