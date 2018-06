Horb a. N. Laufen und gleichzeitig noch Gutes tun

Horb. Dieses Jahr soll der Erlös dem Projekt "Drachenei" der Horber Caritas, der "Amadeu-Antonio-Stiftung" (eine bundesweite Organisation gegen Rassismus), der Horber Lebenshilfe, sowie der Gestaltung des MGGs zugutekommen. Der Startschuss fällt um 9.30 Uhr am MGG. Danach haben die Läufer bis 10.45 Uhr Zeit, so viele Runden wie möglich zu laufen. Die Strecke führt am Neckar entlang, über den Piratenspielplatz bis zum Ihlinger Tor und dann zurück zur Schule. Mehr als 400 Schüler und Lehrer werden an den Start gehen.

Gesponsert wird der Lauf von Eltern, Verwandten und Freunden der Läufer. Auch Horber Unternehmen, wie der Hela Baumarkt, Kaufland, dm, die AOK, die Sparkasse Freudenstadt, die Raiffeisenbank Horb, das Lebensmittelgeschäft Kemal Asker, sowie Fürstenquelle Bad Imnau unterstützen den Lauf finanziell oder durch Sachspenden.

Viele Helfer und die Schulsanitäter werden an der Strecke Position beziehen und sich um die Verpflegung und Versorgung der Läufer kümmern.