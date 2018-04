Horb a. N. Lange Mängelliste für den Hohenberg

Warum sind die Bürgersteige auf dem Hohenberg nicht barrierefrei? Hoffmann: "Ein weiterer Punkt ist der behindertengerechte Verlauf von Fußwegen. Wir haben das Pflegeheim dort. Das Wohnheim für Behinderte. An sehr vielen Stellen gibt es sehr hohe Bordsteine, deren Überwindung fast unmöglich ist."

"Wird mit der evangelischen Kirche gesprochen, um eine sinnvolle Nutzung des leer stehenden Kindergartens zu finden?" Hoffmann weiter: "Es ist unverständlich, warum es in der Kernstadt mehrere Apotheken gibt und auf dem Hohenberg keine einzige."

Dann kritisiert er den "Schildbürgerstreich" auf dem Sportplatz am Schulzentrum: "Dort ist der Zaun hinter den Fußballtoren doppelt so hoch wie hinter den Basketballkörben."

Hoffmann hat, so sagt er in der Bürgerfragestunde, mehrmals die Stadtverwaltung angesprochen. Rückmeldung gab es keine. Der Hohenberg-Bewohner: "Deshalb möchte ich Sie bitten, einen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung für diese Belange des Hohenbergs zu schaffen. Das kostet nicht einmal eine neue Stelle!"

Eine heftige Mängelliste: Oberbürgermeister Peter Rosenberger: "Mir ist es wichtig, zu betonen, dass diese Entscheidung der Gemeinderat zu treffen hat. Mir ist es wichtig, zu betonen, dass die Kernstadt der größere Stadtteil ist. Bei den Apotheken möchte ich der Legendenbildung vorgreifen: Apotheker sind freie Unternehmer. Sie entscheiden über Standorte. Sie haben den Hohenberg bisher verneint. Die Stadtverwaltung hat bisher nichts getan, was gegen eine Apotheke auf dem Hohenberg ist. Beim Basketballplatz kann ich sagen: Dort wird demnächst ein Netz installiert. Ein Zaun wurde dort aus optischen Gründen abgelehnt. Ich werde den Vorschlag aber mal mitnehmen."

ULH-Fraktionschef Hermann Walz hatte im Rahmen seines OB-Wahlkampfes vor gut einem Jahr schon einmal die Einrichtung eines Bezirks- oder Ortschaftsrates für den Hohenberg gefordert. Jetzt sagt er zu der Initiative von Wolf Hoffmann: "Ich unterstütze das Anliegen absolut!"