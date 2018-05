Horb a. N. Landschaft, die pralle Lebensfreude ausstrahlt

Dies spielgelt sich auch in seinen Werken wieder, die alle die ureigene Hehl‘sche Handschrift tragen und deren klassischen Grundzüge überlagert sind von einem eigenen, wildexpressionistisch angehauchten Stil. Einen "Hehl" erkennt man. Egal, ob es sich nun um die Seerosenteiche, die Torten, Engel, Blumen oder wie für diese Ausstellung um Landschaften handelt.

Etwa 30 Bilder – je nachdem wie man die Ausstellung hängen wird – werden ab dem 1. Juni in den Räumen der Horber Raiba zu sehen sein. Sie sind in ganz unterschiedlichen Schaffensphasen entstanden. Die Sommergärten der Insel Mainau malte er im Jahr 2002 – für seine Verhältnisse damals noch recht dezent und hell. Seine neuesten Arbeiten, die in diesem Frühjahr entstanden, bergen dagegen noch die Sehnsucht nach Licht und Farbe, die er den Winter über in seinem selbst gewählten Domizil, der Vulkaninsel Lanzarote, oft vermisste. Zurück in Göttelfingen, flogen diese ersehnten Traumlandschaften geradezu auf die Leinwände. Einige dieser Impressionen werden während dieser Werkschau ebenfalls zu sehen sein. Dazwischen wird der Betrachter auch Eindrücke italienischer Landschaften, die der Maler südlich von Rom und Nepal gesammelt hat, finden. "Aber Bilder aus der Toscana oder so wird man vergeblich suchen", verspricht Hehl schon heute. "So was mal ich nicht."

Zur Eröffnung der Ausstellung "Landschaften" laden der Kunstverein Oberer Neckar und die Raiffeisenbank Horb am 1. Juni ein. Beginn der Vernissage ist um 19 Uhr, und Harald Queisser, Vorstand der Bank, sowie Benno Müller, der Vorsitzende des Kunstvereins, werden Grußworten sprechen.

Wolfgang Hehl selbst wird natürlich auch zur Vernissage kommen. Doch er wird wieder einmal etwas abseits stehen. Er mag es nicht, das Rampenlicht – er lässt lieber seine Bilder für sich sprechen. Bilder, die viele Geschichten kennen und sie dem erzählen, der sich etwas Zeit für sie nimmt.