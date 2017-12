Horb a. N. Läuft Marmorwerk aus dem Ruder?

Noch schlimmer: Mit dem Jugendschutzgesetz wurde es bei der Party wohl nicht so genau genommen. Ein Gast berichtet: "Ich sage besser nicht, wie das dort gehandhabt wurde. Dann gibt es sicher Probleme fürs Marmorwerk." Ein anderer Gast sagt: "Meinen Ausweis musste ich nicht zeigen, bevor ich Wodka bekam." Beide sind 17 Jahre alt.

Die Karte bei der "Langen Nacht der Lichter-Party" im Oktober 2016 des Marmorwerks sah so aus: "Ohne Stoff". Wasser 1 Euro, Cola 2 Euro. "Leicht aufs Gas". Weizen 0,33 Liter 3 Euro. "Vollgas". Wodka 0,2 Liter 3 Euro. "Zack – Runter" Ficken (15 Prozent) 1 Euro. Auf der Facebook-Seite des Marmorwerkvereins heißt es: "Hier vorab schon mal die Getränkekarte für die morgige ›Nacht der Lichter Party‹ im Marmorwerk. Also schaut vorbei und hebt die Tassen, Gläser... was auch immer."

Doch zum jetzigen Winter-Special wurde das Vollgas zum Taschengeldpreis angeboten. Das hat wohl einige aus der Bahn geworfen...

Auf Facebook warb der Verein Haus der Jugend Marmorwerk wie folgt: "Winterspecial für die Marmorwerk Winter Party am 2. Dezember. Im Angebot: Vanille Vodka 1 Euro. Alle anderen Shots 1 Euro." Vanilla Wodka hat 40 Prozent Alkohol. Eingeladen waren alle Jugendliche ab 16 Jahre.

Markus Pagel, Vorsitzender der OGL-Fraktion im Gemeinderat: "Ich war ganz betroffen und fand es schade, als ich davon gelesen habe. Das Marmorwerk ist ein städtisches Jugendzentrum unter städtischer Regie. Harter Alkohol gehört da nicht ausgeschenkt."

Silke Wüstholz: "Harter Alkohol hat nichts zu suchen im Marmorwerk, egal ob er einen oder fünf Euro kostet. Dass er dann für nur einen Euro angeboten wird, macht es noch schlimmer. Ich bin absolut schockiert, was im Marmorwerk passiert. Das geht überhaupt nicht. Wir haben für diese Einrichtung eine Vorbildfunktion. Man muss dringend mit den Verantwortlichen ein Gespräch führen."

Michael Keßler, Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat: "Das ist mir bisher nicht bekannt gewesen. Da muss man klar tätig werden!"

Paul Kreidler, Vorsitzender des Jugendgemeinderats: "Ich denke, dass es nicht ein Problem von denjenigen ist, die den Alkohol im Marmorwerk ausschenken, so lange der Jugendschutz beachtet wird. Jeder muss selbst für sich wissen, wie viel er verträgt. Und wenn jemand schon ›vorgeglüht‹ hat, hat man das eh nicht mehr so im Griff. So ging es uns auch beim Holi Festival. Da sind bereits einige betrunken aufs Gelände gekommen. Da kann man als Veranstalter dann gar nichts machen."