Horb a. N. "Kuscheliger" Adventabend im Schafstall

Auch in diesem Jahr war der Stall für die Gäste geöffnet und Sitzgarnituren ermöglichten den Gästen ein "trockenes" Beisammensein im Stall. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Den zahlreichen Besuchern wurden Würste vom Grill, Burger, Waffeln, Glühwein und Punsch angeboten. Inge Henning hatte zudem einen Stand mit ausgesuchten Stoffen aufgebaut, während Anke Gunkel einzigartigen Glasperlenschmuck anbot. Zwei Drittel ihrer Einnahmen will Gunkel zudem einem wohltätigen Projekt in Indien zukommen lassen, welches sich für die Opfer aus Gewaltbeziehungen stark macht. Vor allem Kinder nutzten die Gelegenheit, die zahlreichen Ziegen und Schafe im Stall zu begutachten. Von den Kindern sehnsüchtig erwartet wurde die natürlich die Ankunft von Nikolaus (Marcel Diaz) und Knecht Ruprecht (Jan Tischinger), die im Anschluss ihre Gaben unter ihnen und den Gästen im Stall verteilten. Der Stalladvent wurde musikalisch umrahmt von den Flötenkindern und dem örtlichen Kirchenchor Rexingen mit Doris Faßnacht als Dirigentin. Als die Regenmassen zunahmen, verlagerte der Musikverein Rexingen seinen Auftritt in das Schafhaus, wo ausgesuchte Weihnachtslieder harmonisch in gemütlicher Atmosphäre erklangen.