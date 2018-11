Horb a. N. Kurzschluss im Draht zum Jenseits

Darüber dachten die Festgäste beim Hauptgang, der Maispoularde mit Trollingersauce, die mit Rahmwirsing und Kartoffelkrapfen umlegt war, noch nicht wirklich nach, denn zu dieser Zeit lebte Madame Anais noch vergnügt und gar nicht so still. Sie schwebte zwischen den Tischen, parlierte hier und weissagte dort, versprach rosige Zukunftsaussichten wo immer man sie hören wollte – also überall – und war guten Mutes, dass der Abend für sie wieder ein gesellschaftliches und damit auch monetär lohnendes Ereignis wird. Und dann so was. Noch vor dem Dessert, einer Bayrisch Creme auf Rotweinpflaumen, zu der die Köchin noch eines ihrer berühmten hausgemachten Apfelküchle legte, war für sie Schluss mit solchen Überlegung. Irgendwer hatte sie einfach umgebracht. Vielleicht lag ihr Ableben auch am Essen? Gut, dass Bobby O’Brien von New Scotland Yard unter den Gästen weilte. Er nahm sofort mit der Hilfe aller Anwesenden die Mord-Ermittlungen auf.