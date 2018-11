Horb a. N. Kurz nach Verurteilung: Mann klaut erneut

Haft beeindruckt nicht

Die Uneinsichtigkeit und die lange Vorstrafenliste des Angeklagten war laut Trick der Grund dafür, warum­ der Fall trotz des geringen Schadens überhaupt verhandelt wurde. "Deswegen machen wir den Auftrieb und bringen Sie für viel Geld hierher", sagte der Richter zu dem Angeklagten, auch wenn er einräumen musste: "Die Haft scheint Sie nicht sonderlich zu beeindrucken."

Bereits im Alter von 15 Jahren geriet der Beschuldigte zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt. In den folgenden 45 Jahren kamen mehr als 20 Einträge in das Bundeszentralregister hinzu –­ wegen Diebstahl, Körperverletzung, Fahren ohne Führerschein, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Betrug, Hausfriedensbruch und Schwarzfahren. Mehrfach saß der Mann bereits im Gefängnis. In den 90er-Jahren ging er zuletzt einer geregelten Arbeit nach, damals verlegte er Kabel im Auftrag der Telekom. Anschließend hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Zuletzt hatte er keinen festen Wohnsitz mehr und lebte in der Garage einer Bekannten, die ebenfalls Teil der Horber Bahnhofsszene ist.

Morddrohung vor Gericht

Keinen Hehl machte der 60-Jährige daraus,­ sich im Gefängnis nicht unbedingt unwohl zu fühlen. An Weihnachten würde er zwei Drittel seiner ursprünglichen Haftstrafe abgesessen haben. Dennoch schlägt er das Angebot aus, die JVA zu verlassen. "Ich sitze die volle Strafe ab", sagte der Mann im Gerichtssaal trotzig und fügte hinzu: "Was soll ich draußen? Ich bin bald 61 und habe keinen festen Wohnsitz. Mich stellt auch niemand mehr ein. Das kann ich mir abschminken. Wahrscheinlich muss ich erst einen umlegen."

Gerade bei dem letzten Satz verstand Trick keinen Spaß, zumal der Beschuldigte im Verlauf der Verhandlung ein weiteres Mal androhte, jemanden umzubringen. "Drohen Sie so ein Zeug nicht an", mahnte der Richter und fragte: "Wie soll es mit Ihnen weitergehen, wenn Sie wieder draußen sind?"

Staatsanwältin ist sprachlos

Zunächst sprachlos war die Staatsanwältin kurz vor ihrem Plädoyer. Schließlich forderte sie vier Monate Haft. "Ich sehe überhaupt keine Einsicht. Sie sind unbelehrbar", wandte sie sich an den Angeklagten und bedauerte: "Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie Interesse an einem straffreien Leben haben. Ich sehe nichts Positives – außer dass die Schäden in diesem Fall gering sind."

Richter Trick folgte dieser Einschätzung, setzte jedoch die Haftstrafe geringer an. Berücksichtigt habe er dabei, dass der Beschuldigte beim Hausfriedensbruch nur auf der Toilette gewesen sei beziehungsweise Flaschen am Pfandautomaten zurückgeben wollte. Zudem sei er in der JVA "ein ruhiger Zeitgenosse". Zur Bewährung könne die Strafe jedoch auf keinen Fall ausgesetzt werden. Zum Verhalten des Mannes im Gerichtssaal sagte Trick: "Sie spucken hier immer große Töne, weil Sie eine dissoziale Persönlichkeitsstörung haben. Sie können halt nicht über Ihren Schatten springen."