Horb a. N. Kunstschatz geht in städtischen Besitz

Agnes Maier ging in ihrer Erklärung zu den ausgestellten Stücken zuerst auf den wunderbaren Erhaltungszustand der übergebenen Exponate ein. Dadurch, dass sie von Anfang an in den dafür extra geschaffenen Klapp-Passepartouts aufbewahrt wurden, haben sie nichts von ihrem nahezu musealen Erhaltungszustand eingebüßt. Besonders wertvoll ist dieses Konvolut auch dadurch, dass jedes einzelnen Blatt von den Künstlern datiert und benannt wurde. "Ein Umstand, der sicher auf die freundschaftlichen Beziehungen der Sammler zu den Künstlern zurückzuführen ist und uns die Zuordnung wesentlich vereinfacht", schwärmt die Kunsthistorikerin. Sie freut sich auch sehr, dass die Sammlung quasi am Stück in die Hand der Stadt übergeben und nicht durch Einzelverkäufe in alle Winde zerstreut wurde. "Es sind Raritäten, wie man sie nur selten findet."

Im zweiten Schritt ihrer Ausführungen ging sie auf die Künstler selbst ein. Paul Kälberer lebte mit seiner wachsenden Familie seit 1927 in Glatt. Dort arbeitete er in seinem Wohn- und Atelierhaus und pflegte vielfältige Kontakte nach Horb. Seinen Malstil betitelte sie als märchenhafte Kompositionen, deren Fertigstellung sich oft über Jahre hinweg zog. Er setzte Landschaften zusammen, während Paul Dörr im realistisch, naturnahen Stil arbeitete. "Seine Bilder erinnern an Schwarz-Weiß-Fotografien, so exakt geben sie die Wirklichkeit wieder."

Dörr kam 1944, als sein Stuttgarter Atelier zerstört wurde, zu seiner Verwandtschaft nach Horb. Er blieb dort und war von da an eine feste Größe im Horber Kulturleben. Maiers Ausflug in das Leben und Wirken der beiden Künstler endete mit einer kurzen Zusammenfassung über die Techniken, denen Radierungen und Lithografien zu Grunde liegen.

Nach dieser "offiziellen" Einführung bot sich die Gelegenheit für die Besucher, mit den Insidern aus den Familien Dörr, Bok und Kälberer ins Gespräch zu kommen und noch einige interessante Details zu erfahren.

In aller Ruhe kann man die Ausstellung im Stadtmuseum Horb bis zum 28. April montags, mittwochs, freitags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt besichtigen. (In den Weihnachtsferien ist nur sonntags und am zweiten Weihnachtstag geöffnet.)