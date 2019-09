Horb a. N. Kunsterlebnisse entlang des Neckars

Direkt am Radweg gelegen, sind im Co-Werk in Oberndorf von 11 bis 18 Uhr die Ausstellung und die Ateliers geöffnet. Besucher bekommen einen Einblick in verschiedene Arbeitsprozesse rund um Skulptur und Malerei. In der Oberstadt öffnen Romana Glunk, Heidi Gruber-Römpp und Brigitte Günther ihr Atelier von 11 bis 17 Uhr.

Sulz

Ein paar Kilometer Neckar abwärts kann man in die Historie und in die Kunstgeschichte eintauchen: Der SPD-Ortsverein Sulz-Dornhan lädt um 14 und um 16 Uhr ein zu "Geschichte und Geschichten rund um den Sulzer Marktplatz". Gleich nebenan gibt es im Bauernfeindmuseum um 14 Uhr eine kostenlose Führung zum bekanntesten deutschen Orientmaler. Von 10 bis 17 Uhr lockt "Kunst und Kalorien" mit "Kunst fürs Auge und den Gaumen".

In Sulz-Glatt ist das von 11 bis 18 Uhr geöffnete Kultur- und Museumszentrum immer einen Abstecher wert. Schon eine Stunde früher öffnen Barbara Irion und Heidemarie Messner ihre Kunstausstellung "be-schaulich und be-greiflich" im benachbarten Wirtschaftsgebäude.

Horb

Ebenfalls von 10 bis 18 Uhr lässt der Bildhauer und Zeichner Josef Nadj in Horb-Dettingen in sein Atelier blicken.

In Horb am Alten Freibad können die Besucher von 14 bis 16 Uhr am Bootsanlegeplatz die Kunst des Stocherkahnfahrens erleben. Nur wenige Schritte entfernt zeigt das Museum Jüdischer Betsaal von 12 bis 17 Uhr die Fotoausstellung "Christian Herrmann: Jüdische Spuren in der Bokowina und in Galizien".

Von 14 bis 16 Uhr öffnet Holger Dopp bei gutem Wetter den Kakteengarten an der Sommerhalde, erklärt sachkundig und beantwortet Fragen.

Die Galerie des Kunstvereins Oberer Neckar im Kulturhaus Kloster bei der Stiftskirche lädt von 14 bis 18 Uhr zur "12. Ortszeit – Figur und Raum - Ausstellung der Preisträger" ein. Von 14 bis 17 Uhr können Besucher im Stadtmuseum Horb im Bürger-Kultur-Haus am Marktplatz die Sonderausstellung "Kaltenmoser & Söhne – Motive einer Malerfamilie" oder die anderen Museumsschätze besichtigen.

Durch das Tandems-Kunstfestival ist das Programm in Horb dieses Jahr besonders abwechslungsreich. Zum Aktionstag "Rad und Kunst" laden die Organisatoren zwischen 10 und 18 Uhr an sechs interaktiven "Tandem-Stationen" zu Kunstgenuss und zum Mitmachen ein. Direkt am Radweg auf der Turnierwiese kann man auf den Rasenstufen Open-Air-Picknick-Kino mit einem von Jugendlichen gedrehten lustigen Video-Krimi oder internationale Fahrrad-Kurzfilme anschauen.

Im Art-Park hinter der Grundschule gibt es multikulturelle Musik-Performance. Am Radweg hinter der Eisenbahnbrücke darf man an der dritten Station mitgebrachte weiße Baumwolltextilien in Batikkunstwerke verwandeln oder experimentelle Musik machen. An der vom Fischerverein Horb bewirteten Fischerhütte setzt das Chamaeleon-Theater das Tandems-Motto "Gemeinsam sind wir stärker!" in Szene. Und jenseits des Stegs am anderen Neckarufer präsentieren sich im ehemaligen Gartenschaugelände beim Neckarbad mobile und hörbare Fahrradkunstwerke. Die sechste "Tandems-Station" ist im Blauen Atelier in Horb-Mühlen, wo man von Kindern gemalte Bildergeschichten anschauen oder paarweises "Tandem-Malen" ausprobieren kann.

In Mühlen findet nebenan ein ganz besonderes Ereignis für alle Radfahrenden statt. Die Remigiuskirche Horb-Mühlen ist an diesem Morgen Ziel einer großen Fahrrad-Sternfahrt aus den umliegenden Gemeinden. Um 11 Uhr gibt es einen gemeinsamen Fahrrad-Gottesdienst zur feierlichen Eröffnung als Radwege- und Pilgerkirche. Um 12.30 Uhr schließt sich eine Kirchenführung an.

Starzach

Der Förderverein Heimat und Kultur in Starzach-Börstingen präsentiert sich mit der Veranstaltung "Alles im Fluss – nichts bleibt wie es ist" wie viele andere auch sowohl im Rahmen des Neckar-Erlebnis-Tags "Rad und Kunst", wie auch des landesweiten Aktionstags "Unser Neckar". Zum einen gibt es von 11 bis 18 Uhr im Dorfmuseum Kulturtankstelle eine Ausstellung zum Thema Flößerei, sowie Bewirtung mit Maultaschen, Kartoffelsalat, Kaffee und Kuchen – zum anderen auch eine "Außenstelle" am gewässerökologischen Lehrpfad mit einer künstlerischen Licht- und Luft-Installation (Frank Fierke aus Börstingen) sowie das Ökomobil.

Rottenburg

Mit dabei ist auch wieder "Mein Wollelädle" in Rottenburg-Obernau von 11 bis 18 Uhr mit kreativen Handarbeiten und kulinarischen Erfrischungen. Gleich zwei Ateliers öffnen in Bad Niedernau. "Die Drechslerin" Gudrun Rotermund zeigt von 11 bis 18 Uhr "Drechselarbeiten aus Holz: Schalen, Kreisel, Flaschenöffner und vieles mehr". Ganz im Trend liegt auch Kirsten Stiegler, die von 9 bis 17 Uhr "Upcycling-Kunst" präsentiert: Schmuck, Taschen und anderes.

In der Kernstadt empfängt das Atelier Horst Fenn von 10 bis 18 Uhr Besucher und lädt sie zu "Begegnungen mit Kunst, Künstler und Kunstliebenden" ein.

Auch eine Kunst ist der Weinbau, den man sich ab 14.30 Uhr bei einer Führung "Mit dem Wengerter durch den Weinberg" erklären lassen kann. Treffpunkt: am Schul- und Wanderparkplatz Märchensee in Wendelsheim.

Weitere Informationen: www.neckar-erlebnis-tal.de