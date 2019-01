Horb a. N. Kunst auf dem Weg in die nächste Etage

Und jetzt hat sich das Leben von Martin gedreht. Die Kunsttherapeutin und Dozentin der Jugendkunstschule Nagold hat das Saxofon so ziemlich an den Nagel gehängt. Die Kinder sind aus dem Haus. Martin: "Mir hat es gereicht, nur andere bei der künstlerischen Tätigkeit zu unterstützen." Vor gut einem Jahr hat die Frau, die jetzt in Haiterbach lebt, selbst mit der Kunst angefangen. Bunte, abstrakte Bilder als auch monochrome Techniken hängen an der Wand. Und die Skulpturen. Rostiges Metall, gepaart mit Holz. Martin: "Damit habe ich im vergangenen Frühjahr angefangen. Wir haben einen Hund, da sind mir verrostete Metall- und Drahtstücke im Wald aufgefallen. Die Roststrukturen und die Farben, die bei der Oxidation entstehen, haben mich fasziniert. Wenn man das Metall noch mit der Schweißflamme oder dem Plasmaschneider bearbeitet, dann entstehen noch mehr Farben. Das ist dann mein Thema geworden. Wenn etwas von selber entsteht, ist das genial."