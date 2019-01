Horb a. N. Kulturschaffende erinnern an das Erbe Sebastian Lotzers

Beim ersten Umgang am Samstag, 27. April, erinnern die Nachtwächter an Horbs vergessenen großen Sohn Sebastian Lotzer. Dieser Umgang ist Teil einer Veranstaltungsprojekts, mit dem die Katholischen Erwachsenenbildung Freudenstadt, die Kreisvolkshochschule Freudenstadt, das Projekt Zukunft und der Kultur- und Museumsverein in diesem Jahr gemeinsam an Sebastian Lotzers Erbe erinnern wollen.

Juni: "Horb bei Nacht"

Der zweite Umgang führt am Freitag, 21. Juni, unter dem Motto "Horb bei Nacht – Stadtgeschichte und Stadtgeschichtchen" durch die Horber Ober- und Unterstadt und ist ob der vielen Horber Stäpfele für die Umgangsteilnehmer auf jeden Fall eine nicht zu verachtende sportliche Herausforderung.

Juli: Gastwirtschaften

Am Freitag, 19. Juli, führen die drei Herren mit Hellebarde, Rufhorn und Laterne unter dem Titel "Von der Rose über die Linde ins Paradies" zu den einstigen und heutigen Wirtshäusern am Markt und im Tal und sorgen zumindest an diesem Abend für eine Belebung des Horber Marktplatzes.

September: Premiere

Für Freitag, 20. September, haben die Nachtwächter eine gänzlich neue Führung im Programm und stellen sich dabei die Frage: "Ob denn die Freudenstädter nicht auch Leut’ wären". Dabei soll die ganze Horber Geschichte mehr oder weniger ernst bei einem Nachtwächterumgang erzählt werden.

Oktober: "Best of"

Beim vorletzten Nachtwächterumgang in diesem Jahr ziehen die drei Herren am Freitag, 18. Oktober, nochmals alle Register und führen unter dem Motto "’S Bescht vo da Horber Nachtwächter" durch die dunklen Gassen der Horber Oberstadt.

Weihnachtsgeschichte

Die letzte Führung im Jahr findet anlässlich des Horber Advents am Samstag, 30. November, statt und ist etwas weihnachtlich. Beim Umgang durch die weihnachtlich beleuchtete Altstadt tragen die Nachtwächter vor den vier ehemaligen Horber Klöstern dieses Mal schwäbische Weihnachtsgedichte von Helmut Engisch vor, den man als ehemaligen Regisseur beim Kultur- und Theaterforum Nordstetten kennt.

Die Nachtwächterführungen beginnen und enden stets vor dem Rat- und Wachthaus auf dem Horber Marktplatz, und fallen nur bei Regen aus.