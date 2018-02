Horb a. N. Künstlerische "Fleckensuche" in Horb

Und genau diesen Impuls der Horber wollen die sechs Künstler jetzt aufnehmen. An den Orten oder Flecken, die ihnen persönlich viel bedeuten. Ein Baum, der inspiriert. Eine verwunschene Stelle am Neckar. Oder der Fleck, wo es immer so gut riecht, wenn die Blumen blühen.

Künstlerhausbewohner Klaus E. Dietl: "Wir werden uns die Geschichten der Menschen über ihren Ort anhören. Und das als Inspiration nehmen, um daraus etwas Künstlerisches zu entwickeln. Das kann ein Bild, eine Installation, ein Video-Kunstwerk oder ein Aufführung sein. Auf jeden Fall werden wir aus jeder Geschichte der Orte einen Kurzfilm erstellen."

U nd mit den sechs Künstlern hat sich genau das richtige Team gefunden, um das Projekt umzusetzen: Karla Kreh ist Malerin, Objektkünstlerin und Performerin. Doro Jakubowski ist Regisseurin vom Chamäleon-Theater aus Dettingen. Elisabeth Kaiser ist Performance-Künstlerin, die in Horb vor allem durch ihre Duette mit stacheligen Pflanzen wie im Kakteengarten bekannt ist. Aber auch im Till Eulenspiegel von Jakubowski mitgespielt hat. Diet Rahlfs ist der Mann von Karla Kreh. Er hat mit ihr ein Kulturzentrum in Schiltach aufgebaut und beschäftigt sich mit Computer-Kunst und Video.

Stephanie Müller: "Wir suchen Orte und Geschichten von den Menschen und wollen das künstlerisch weiterspinnen. Wir haben auch schon den ersten gefunden, der mitmacht. Sein Ort ist eine Grasfläche, bei der die Kohlensäure im Boden dafür sorgt, dass so einige Flecken auf der Wiese leer sind."

Klaus E. Dietl: "Wir sehen uns als Resonanzboden." Doro Jakubowski: "Die Idee für das Kunstprojekt Flecken entspricht dem Konzept des Chamäleon-Theaters: Orte zu bespielen, die bisher nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit waren." Elisabeth Kaiser: "Ich hoffe, es gelingt uns, die Vorstellungskraft der Horber zu aktivieren und umzusetzen." Diet Rahlfs: "Das ist ein Projekt, was sich in Horb mit seinen 17 Flecken und der Kunst verortet." Karla Kreh: "Es geht darum, nicht nur eigene Arbeiten zu machen, sondern interaktiv mit den Menschen zu arbeiten."

Und jetzt suchen die sechs Horber, die mitmachen. Die den sechs ihren Lieblings- oder krassesten Ort zeigen, der sie stört. Dazu erzählen, was sie empfinden. Oder was sie sich hier vorstellen können. Filmemacher Klaus E. Dietl: "Jeder Flecken bekommt mindestens einen Kurzfilm. Der wird dann auf einer Karte online gestellt und ist dort abrufbar."

Müller: "Uns ist wichtig, dass uns die Leute die Geschichte ihres Flecken erzählen. Egal, ob Kind, Schüler, Erwachsener oder Rentner. Wir stellen es jedem frei, ob er dann bei der künstlerischen Umsetzung mit dabei sein möchte oder lieber anonym bleiben möchte in der Öffentlichkeit." Doro Jakubowski: "Kinder konzentrieren sich oft auf kleine Dinge. So etwas wäre auch ein Flecken." Karla Kreh: "Es wäre toll, wenn beispielsweise ein Schulkind mitmacht und dann in den Ferien bei uns in der Kunstaktion mitmacht."

Die sechs Künstler sind also voll motiviert. Gut auch: Das Projekt "Flecken" wird auch gefördert. Vom Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg, dem Landratsamt Freudenstadt, der Stadt Horb sowie von der Volksbank und der Kreissparkasse und der Stiftung der LBBW.

Doro Jakubowski: "Wir freuen uns über die Förderung. Ich denke, die Förderer wollen damit dem ländlichen Raum eine neue Stimme geben!"

Okay. Haben Sie auch einen interessanten Flecken? Einen Ort, der inspiriert? Oder der nervt und stört? Erzählen Sie es dem Künstlerteam!

Elisabeth Kaiser: "Bitte melden Sie sich bis zum 5. März bei uns. Wir wollen Mitte März den ersten Flecken dann künstlerisch umsetzen."

Die fertigen Kurzfilme sollen dann am 15. September präsentiert werden. Klaus E. Dietl: "Je nach Output kann es auch an den gefundenen Orten auch Kunstaktionen geben."

Weitere Informationen: Wer die Künstler inspirieren oder bei einer Kunstproduktion mitmachen will, kann sich beim Kunstprojekt "Flecken" melden. Per Brief: Flecken c/o Klaus Dietl, Wintergasse 1, 72160 Horb. Mail: flecken-horb@gmx.de. Telefon: 0176/47 38 77 79.