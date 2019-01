Horb a. N. Künstlerhaus war Gärkeller

Horb. Das "Schiff" sei eine der ältesten Tavernen in Horb, vermerkte die vorderösterreichische Regierung im Jahr 1785. Tatsächlich bestätigte der Fund eines bemalten Segels aus Blech von der Stadtbrandzeit diese Altersangabe. Es gehörte zum ehemaligen Wirtshausschild und bedeutet, dass bereits vor 1725 das Gasthaus zu den "Schildwirtschaften" gehörte, demnach Essen geben durfte.

Inzwischen ist das "Schiff" in der siebten Generation in derselben Familie. Im Jahr 1834 kaufte Johann Michael Geßler von Verwandten das Anwesen auf dem Marktplatz und gründete 1847 eine Brauerei. Seinem Sohn, dem 25-jährigen Robert, übergab er 1879 die Brauerei mit der Wirtschaft, während er sich selbst mit 63 Jahren in seinen badischen Besitz in der wärmeren Ortenau zurückzog. Von dort belieferte er die gleichnamige Weinhandlung in Horb und auch das "Schiff" aus seinen Weinbergen mit Badischem Wein, was ihm vom Magistrat erlaubt wurde.

Nach dem frühen Tod des Robert Geßler übernahm dessen Sohn Eduard als Vollwaise den Betrieb. Dieser modernisierte 1908 die Brauerei, vergrößerte die Sudpfanne auf 3005 Liter und ließ vom Bildhaueratelier Wilhelm Klink den Gastraum neu gestalten. Der Raum wird dieses Jahr 90 Jahre alt.