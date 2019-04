Horb a. N. Kükenschlupf begeistert Jung und Alt

Ein Junge sitzt im Hasenroulette, streichelt das braunschwarze Tier. Ein Mädchen liest andächtig den Zettel vor dem weißen Hasen vor: "Ich heiße Cookie und gehöre Oscar." Daneben sitzen die Mädchen vom Tierschutzverein mit dem Hasen-Quiz, Gläsern mit Tomaten, Heu, Nüssen und Co. Die Frage: Was fressen Kaninchen? Die richtigen Gläser müssen zum Kaninchenbild. Kindgerecht aufgearbeitet.

Wichtige Infos zu Igeln und Insektenhotels

Ein Weg, der auch im Halbrund unten auf der Wiese gegangen wird. Klaus Kolm von der Arche Hochdorf hat die kleine Maja auf dem Arm. Das blond gelockte Mädchen streichelt vorsichtig das Lama. Die Mutter lächelt glücklich: "Für Maja ist das toll!"

Kolms Frau Barbara Münchau hat an ihren Ständen zwei Themen: Igel und Bienen. Münchau: "Gerade jetzt haben wir die Gartenaufräumer, die bei ihren Aktionen die Igel böse verletzen. Unsere Igelklinik hat derzeit Hochsaison." Sie zeigt den Schwabo-Artikel vom 18. April, in dem über einen durch einen Rasenmäher verletzten Igel berichtet wird. ünchau berichtet: "Wir hoffen, dass wir die Kinder ­ auch mit dem Filztiere-Basteln nebenan – für die Themen sensibilisieren, damit sie dieses Wissen an die Erwachsenen weitergeben!"

Das gilt auch für die Insektenhotels – gerade extrem im Trend durch das Bienensterben. Münchau zeigt ein Supermarkt-Modell mit WWF-Siegel. Die Expertin erklärt: "Das Siegel weist nur auf die Holzqualität hin. Es wird – aus dem Unwissen der Kunden heraus – so viel Unsinn verkauft, was den Insekten oft sogar schadet." Sie hat deshalb geeignete Insektenhotels mitgebracht. Ganz einfach aus Blechdosen und alten Bambusmatten hergestellt.

Im Rund können die Kinder noch Osterhasen oder Küken aus Heu mit Hannelore Beilharz basteln. Bei Jürgen Greiner können sie Edelstahl-Schätze aus der trüben Blechwanne fischen und gleich Löcher machen, damit sie mit einer tollen Kette nach Hause kommen.Perfekt bei dem strahlenden Sonnenschein: Christiane Schwarz-Bermann aus Altheim hat spontan ihren Eiswagen rausgeholt und bei Lilo Fradella vom alten Freibad leckere Eissorten wie Haselnuss, Mango und Co. geholt. Sie lacht: "Ich habe mich spontan dazu entschieden, als ich in der Zeitung vom Kükenschlupf gelesen habe!"

Und als um 13 Uhr das Kinderschmink-Team von der Kreissparkasse startet, bekommt auch Osterhase Benjamin endlich den letzten Schliff: puschelige Augenbrauen, schicke Hasenzähne und das Grinse-Bärtchen aus den Tasthaaren an der Nase.