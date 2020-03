Horb a. N. KSK-Absetzgelände: Land verweigert weiter Anhörung

Der Talheimer Ortschaftsrat: "Immerhin: Ich habe von Haiterbachs Bürgermeister Andreas Hölzlberger die Genehmigung bekommen, im Amtsblatt vor dem Bürgerentscheid einen Artikel zu veröffentlichen. Mein Tenor damals: Beteiligt Euch an der Bürgerabstimmung. Das Ergebnis ist auch entscheidend für die Zukunft von Talheim! Das ich als Talheimer auch für andere Flecken schreiben darf, ist erstaunlich."

Natürlich hat er sich in der Bürgerinitiative engagiert, aber nie an vorderster Front. Walz: "Ich kann mich da nicht einmischen. Das ist Sache der Haiterbacher. Mir ging es auch nie um das Einmischen, sondern darum zu wissen, was geht."

Ministerpräsidenten auf Facebook geschrieben

Und wie sind seine Erfahrungen im Kampf um das Gehörtwerden? Walz meint: "Schlecht. Ich habe immer wieder eingefordert, dass die Landesregierung mit der von ihr immer wieder beworbenen Bürgerbeteiligung ernst macht. Doch es ist in den vergangenen Jahren nichts passiert. Kurios fand ich den Scoping-Termin in der Stadthalle Nagold vor gut einem Jahr: Dort wurden die Umweltbelange von Orten wie Jettingen oder Ebhausen mit einbezogen, obwohl die von der Entfernung her weiter vom geplanten Absetzgelände entfernt sind als Talheim. Und das nur, weil Jettingen und Ebhausen im richtigen Landkreis sind. Ich bin nun wahrlich nicht der Fachmann dafür, ob es in den betroffenen Gebieten im Landkreis Freudenstadt Biotope gibt. Aber ich gehe mal davon aus. Deshalb hätten auch diese Auswirkungen auf die Natur damals mit besprochen und untersucht werden müssen."

Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger und Freudenstadts Landrat Klaus Michael Rückert hatten immer wieder auf eine Beteiligung auch der Talheimer Bürger gedrängt. Passiert da jetzt endlich was? Gibt es jetzt endlich eine Info-Veranstaltung?

Hermann Walz zeigt auf sein Smartphone: "Ich habe die Antwort schon von Kretschmann." Ein bisschen stolz ist er: "Das zeigt, dass es sich lohnt, hartnäckig zu bleiben."

Er zeigt einen Facebook-Kommentar von sich auf der Seite des Ministerpräsidenten: "Herr Kretschmann, dann sollten Sie auch Bürgerbeteiligung aktiv betreiben und sich nicht durch Frau Erler herausreden. Als angrenzende Gemeinde (Talheim) zum geplanten Absetzgelände Haiterbach wäre es nach drei Jahren mal Zeit, auch diese Bürger miteinzubeziehen. Aber da trauen Sie sich nicht. Am 11. März findet eine Veranstaltung dazu statt. Trauen Sie sich und schicken jemanden Kompetentes vorbei."

Und das Staatsministerium reagiert. Die Antwort: "Derzeit laufen Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit und zur Lärmauswirkung. Erst wenn diese Untersuchungen abgeschlossen sind und neue Erkenntnisse vorliegen, werden wir auf die Kommunen zugehen. Aufgrund dieser Erkenntnisse werden wir abschätzen können, ob und welche Betroffenheiten vorliegen. Bis dato bitten wir Sie um Geduld." Walz: "Das sagt doch ganz klar: Es wird keine Zwischen-Info-Veranstaltung seitens des Landes oder des Bundes für Talheim, Horb oder Freudenstadt geben. Das Land lässt uns also weiter warten."

BI lädt zu Veranstaltung am 11. März ein

Das erklärt auch, warum auch das Landratsamt in Freudenstadt immer noch keine Zusage der Landesregierung für eine offizielle Info-Veranstaltung hat. Immerhin soll es jetzt Anfang April ein Gespräch der Landräte von Calw, Böblingen und Freudenstadt mit Gisela Erler geben. Freudenstadts Landkreissprecherin Sabine Eisele: "Daneben sind Landrat Klaus Michael Rückert, Oberbürgermeister Peter Rosenberger und Bürgermeisterin Annick Grassi in vielen Gesprächen um die Angelegenheit voran zu bringen."

Am 11. März gibt es eine Info-Veranstaltung der BI Haiterbach in Talheim. Was erwartet Walz davon? "Ich freue mich über den Vorstoß. Ich hoffe, dass sich durch die Info-Veranstaltung in der Bevölkerung etwas positiv bewegt!" Die Info-Veranstaltung der Bürgerinitiative Haiterbach im Vereinsheim FC Untertalheim beginnt um 19.30 Uhr.